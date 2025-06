Walging om gedrag Cristiano Ronaldo: 'Kan me voorstellen dat teamgenoten doodziek van hem zijn'

Valentijn Driessen hekelt de uitbarsting van emoties van , nadat hij zondagavond met Portugal ten koste van Spanje beslag legde op de Nations League. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf zegt Driessen dat hij het zich kan voorstellen dat Ronaldo's teamgenoten 'doodziek' van hem zijn.

De veertigjarige Ronaldo schoot Portugal vorige week in de halve finale tegen Duitsland hoogstpersoonlijk naar de eindstrijd. Daarin was de superster na een uur spelen verantwoordelijk voor de 2-2 eindstand, waarna hij vlak voor tijd naar de kant werd gehaald. Vanaf de zijlijn zag Ronaldo vervolgens hoe in de verlenging niet meer werd gescoord, waarna zijn landgenoten de noodzakelijk geworden penalty's beter namen dan de Spanjaarden. Na de Europese titel van 2016 en de Nations League van 2019 veroverde Ronaldo zo alweer zijn derde 'hoofdprijs' (als je de Nations League tenminste zo mag noemen) als speler van Portugal.

Ronaldo was als een kind zo blij nadat Rúben Neves de beslissende strafschop had benut en plengde zelfs de nodige tranen, tot ergernis van Driessen. "Dat is gewoon de grootste acteur van Europa, werkelijk waar", verzucht de chef voetbal van de ochtendkrant. "Het is één grote act, één grote show. Juist als je veertig bent, dan moet je de grote leider zijn. Dan ga je niet met je handen voor je ogen zitten en na afloop janken, waar gaat dat over? Ik kan me voorstellen dat de spelers van Polen ziek zijn van Robert Lewandowski, maar dat de spelers van Portugal nog veel zieker zijn van Ronaldo. Niemand anders durft hem tegen te spreken", aldus Driessen.

Het viel Driessen daarnaast op dat Ronaldo zijn uitblinkende ploeggenoot Nuno Mendes ('een geweldige speler') de hele avond geen blik waardig gunde. "Hij scoorde, maar Ronaldo keek hem niet eens aan. En Mendes werd gekozen tot man van de wedstrijd, iedereen ging naar hem toe maar Ronaldo niet", somt de journalist op. "Er was totaal geen klik, ook niet bij de prijsuitreiking. Die jongen stelde zich heel bescheiden op, dat vond ik echt grote klasse. Maar iedereen moet gedienstig zijn aan de grote Ronaldo-show. Dat acteren en zo, daar heb ik gewoon helemaal niks mee", besluit Driessen.

