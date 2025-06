Portugal schiet penalties met scherp en wint Nations League

Portugal heeft zondag beslag gelegd op de Nations League. Tijdens de negentig minuten was Spanje licht te betere ploeg, maar eigenlijk deden de teams weinig voor elkaar onder. De Portugezen namen de strafschoppen net wat beter.

De wedstrijd ging flink op en neer, met Spanje dat vooral het spel wilde maken en de bal wilde hebben. De Europees Kampioen was ook de betere in de beginfase, wat resulteerde in een doelpunt. Via Pedri kwam de bal in de doelmond, waar die door de Portugezen niet goed werd weggewerkt. Martin Zubimendi kon in minuut 21 uiteindelijk simpel binnentikken. Heel snel kon La Furia Roja niet genieten van de voorsprong. In combinatie met Pedro Neto lanceerde Nuno Mendes zichzelf richting de vijandelijke zestien en met een droge schuiver passeerde hij Unai Simon.

Vlak voor rust kwam Spanje echter weer op voorsprong. Ook hier was Pedri belangrijk: in een counter schakelde de middenvelder snel om en stak hij Mikel Oyarzabal weg. De valse negen zette de punt van zijn voet tegen de bal en tikte zo de 1-2 binnen. Portugal had wat moeite om vervolgens kansen te creëren, maar het moment van Cristiano Ronaldo zou nog volgen. Mendes lanceerde zichzelf opnieuw op de linkerflank en gaf een voorzet die zou worden aangeraakt. Daardoor stond de spits op de goede plek: intikken was een koud kunstje.

Na negentig minuten moest er verlengd worden, maar de verlenging was vrij gezapig. Er werden weinig kansen gecreëerd, waardoor penalties de winnaar moesten gaan bepalen. In de serie pakte Diogo Costa een penalty van Alvaro Morata, waarna Ruben Neves de beslissende strafschop mocht binnenschieten. Dat deed hij met verve.