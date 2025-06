Ronaldo maakt einde aan speculaties en onthult waar hij komend seizoen speelt

speelt ook komend seizoen bij Al-Nassr. De Portugese superster gaat zijn aflopende verbintenis bij de Saudische club verlengen, zo kondigde hij aan na afloop van de gewonnen Nations League-finale tegen Spanje.

De voorbije periode werd er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Ronaldo, die opzoek leek naar een nieuwe club. Met een recente tweet hintte de Portugese aanvaller op een 'nieuw hoofdstuk' dat eraan zit te komen. Ronaldo onthulde bovendien dat hij aanbiedingen van grote clubs heeft gehad, waaronder van teams die deel gaan nemen aan het WK voor clubteams, een toernooi waar Al-Nassr niet aan meedoet.

Ook zijn vriendin Georgina Rodriguez zwengelde de geruchten aan. Ze plaatste namelijk een video waarin te zien is hoe ze de deur van een leegstaand appartement opent. Even later in de video zien we hoe het appartement er volledig gemeubileerd uitziet. In de reacties denkt men dat dit de nieuwe woning van Ronaldo gaat worden. Opvallend genoeg was Madrid de locatie die staat gemarkeerd bij de video.

Na afloop van de Nations League-finale tegen Spanje, die na strafschoppen werd gewonnen door Portugal, verscheen Ronaldo euforisch voor de camera. "Mijn toekomst? Eigenlijk gaat er niets veranderen", liet de veertigjarige spits weten. Op de vraag of hij bij Al-Nassr blijft volgde een kort en bondig antwoord: "Ja!"

Het is niet bekend voor hoeveel jaar Ronaldo gaat bijtekenen bij de Saudische club. In januari 2023 streek de Portugees neer bij Al-Nassr. Sindsdien speelde de 219-voudig Portugees international 105 officiële wedstrijden voor de Saudische topclub, daarin was hij goed voor liefst 93 doelpunten en negentien assists. Ronaldo hoopt met Portugal nog deel te nemen aan het WK van 2026, dat gehouden wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

