Franck Ribéry ridiculiseert Cristiano Ronaldo om uitspraken op persconferentie

heeft zaterdag geridiculiseerd op social media. Aanleiding is wat de Portugese vedette dit weekeinde zei op een persconferentie over de Ballon d’Or.

Ronaldo schoof dit weekeinde aan bij een persconferentie, vooruitlopend op de finale van de Nations League die Portugal zondag speelt tegen Spanje. De veertigjarige aanvaller van Al-Nassr werd gevraagd naar zijn favoriet voor het winnen van de Ballon d’Or en gaf daarbij aan dat het winnen van de Champions League voor hem een absolute voorwaarde is om in aanmerking te komen voor het winnen van de individuele prijs. “Ik geloof dat de Ballon d’Or aan waarde heeft ingeboet”, voegde Ronaldo daaraan toe.

Ribéry ging razendsnel aan de haal met de woorden van Ronaldo. De oud-aanvaller, als prof actief voor onder meer Galatasaray, Olympique Marseille, Bayern München en de Franse nationale ploeg, schreef op Instagram en X: “Dus je MOET de Champions League winnen om de Ballon d’Or te winnen?” Daaraan voegde Ribéry drie lach-emojis toe.

Ribéry lijkt met zijn bericht te refereren aan de Ballon d’Or-uitverkiezing van 2013. De oud-linksbuiten won toen met Bayern München de Champions League, maar eindigde in de Ballon d’Or-uitverkiezing als derde, achter nummer twee Lionel Messi en de uiteindelijke winnaar Ronaldo. Laatstgenoemde strandde met Real Madrid in de halve finales van het toernooi.

Dat de Ballon d’Or in 2013 aan Ribéry voorbijging, zit hem jaren later nog altijd hoog. Afgelopen maart nog sprak hij in gesprek met L’Équipe schande van het mislopen van de individuele prijs. “Het was het perfecte jaar. Ik had niets beter kunnen doen. Deze Ballon d’Or zal voor altijd onrechtvaardig zijn. Ik ben nog steeds op zoek naar een verklaring. Messi en Ronaldo hebben me altijd respect getoond. Ze wisten dat ik op hun niveau zat. Heel nederig gezegd, in 2013 deed ik niets voor hen onder”, zei Ribéry onder meer.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Franck Ribery STRIKES back towards Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/AiJZgtPYmz — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 7, 2025

