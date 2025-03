Nummer drie van Ballon d'Or 2013: 'Onrecht! Ik was niet slechter dan Messi en Ronaldo'

Het is al twaalf jaar geleden, maar is nog steeds boos over het mislopen van de Ballon d’Or in 2013. De voormalig topvoetballer sprak destijds al van ‘diefstal’ en voelt zich nog precies hetzelfde. werd in 2013 verkozen tot wereldvoetballer van het jaar.

Ribéry stond destijds onder contract bij Bayern München en beleefde een topjaar. Niet alleen won hij de UEFA Men's Player of the Year Award, ook wist hij met Bayern beslag te leggen op de Champions League, de Bundesliga, de DFB-Pokal en de wereldbeker voor clubs. Het was allemaal niet genoeg om op het prestigieuze Ballon d’Or-gala met de hoofdprijs aan de haal te gaan.

Ribéry eindigde als derde in de verkiezing, met 23,4 procent van de stemmen. Lionel Messi kreeg 24,7 procent; winnaar Cristiano Ronaldo werd door 28 procent gekozen. Elk bij de FIFA aangesloten land had drie stemmen: een journalist, de bondscoach en de aanvoerder van de nationale ploeg mochten hun voorkeur uitspreken. Met Robin van Persie (zevende) en Arjen Robben (achtste) eindigden twee Nederlanders in de top tien.

Franck Ribéry: 'Messi en Ronaldo tonen respect'

“Het was het perfecte jaar. Ik had niets beter kunnen doen”, blikt de inmiddels 41-jarige Fransman terug in gesprek met L’Équipe. “Deze Ballon d’Or zal voor altijd onrechtvaardig zijn. Ik ben nog steeds op zoek naar een verklaring. Messi en Ronaldo hebben me altijd respect getoond. Ze wisten dat ik op hun niveau zat. Heel nederig gezegd, in 2013 deed ik niets voor hen onder.”

