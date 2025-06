Georgina Rodriguez voedt geruchten over sensationele transfer Ronaldo

De toekomst van is nog altijd onzeker. Een nieuwe video op TikTok van zijn vriendin Georgina Rodriguez heeft in ieder geval voor een hoop speculatie gezorgd. Het model plaatste namelijk beelden van een nieuw appartement, dat zich in Madrid zou bevinden. Daardoor wordt volop gespeculeerd over een terugkeer van Ronaldo naar Real Madrid.

Het heeft er alles van weg dat Ronaldo deze zomer de deur achter zich dichttrekt bij Al-Nassr. Hoewel de club er alles aan doet de Portugees langer te behouden, heeft hij zelf al nadrukkelijk gehint naar een vertrek. Op social media plaatste hij een foto van zichzelf in het shirt van Al-Nassr, waarbij hij schreef dat ‘dit hoofdstuk voorbij is’. Naar verluidt heeft Ronaldo zijn zinnen gezet op deelname aan het WK voor clubs, dat deze zomer wordt gehouden in de Verenigde Staten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax moet vrezen: 'Real Madrid aast op talentvolle middenvelder'

Met een video op TikTok heeft zijn vriendin Rodriguez ervoor gezorgd dat er volop wordt gespeculeerd over de toekomst van de Portugese ster. Ze plaatste namelijk een video waarin te zien is hoe ze de deur van een leegstaand appartement opent. Even later in de video zien we hoe het appartement er volledig gemeubileerd uitziet. In de reacties denkt men dat dit de nieuwe woning van Ronaldo gaat worden.

LEES OOK: Real Madrid betaalt forse transfersom om Alexander-Arnold iets eerder te strikken

Opvallend genoeg is Madrid de locatie die staat gemarkeerd bij de video. Dat, in combinatie met de keuze om het nummer ‘Done With Your Ex’ van Gladdest onder de beelden te plaatsen, zorgt ervoor dat de reacties speculeren over een terugkeer van Ronaldo bij zijn ex-club Real Madrid. Eerder suggereerde de Amerikaanse tak van ESPN ook al dat de Portugees in ieder geval voor het WK voor clubs zou kunnen terugkeren bij De Koninklijke. Wel geeft de zender aan dat dit een ‘onwaarschijnlijk’ scenario is.

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Real Madrid betaalt forse transfersom om Alexander-Arnold iets eerder te strikken 🔗

👉 ‘Kylian Mbappé kan fluiten naar 41 miljoen euro’ 🔗

👉 Mundo Deportivo: 'Nieuwe club Real Madrid-icoon Luka Modric (39) lijkt bekend' 🔗

👉 ‘Ajax meest waardevolle Nederlandse club, Real Madrid aan kop’ 🔗

👉 Valencia clasht met Netflix over documentaire Vinícius: 'Onrecht en leugens' 🔗