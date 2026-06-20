Victor Vlam heeft Hélène Hendriks vrijdagavond enigszins in verlegenheid gebracht. De televisiecriticus was te gast in De Oranjezomer en deelde een groot compliment uit aan de presentatrice van het SBS6-programma.

“Mag ik wat zeggen over jouw styling?”, zegt Vlam aan het einde van de uitzending opeens tegen Hendriks. “Ik vind jouw styling echt ontzettend goed.”

“En ik vind ook: jij hebt een killerbody tegenwoordig. Dat is echt ongelooflijk”, vervolgt hij. “Op een gegeven moment liepen wij op Curaçao rond. Jij liep daar in een bikini rond en ik dacht echt: wow, dit is verschrikkelijk indrukwekkend!”

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Hendriks, 45 jaar, neemt het compliment vertwijfeld in ontvangst. “En dat van een man die op mannen valt! Ja, dat vind ik een groot compliment, dankjewel! Ik weet niet wat ik er verder mee moet”, lacht ze.

“Weet je hoe dat komt, Victor?”, valt de eveneens aanwezige Aad de Mos in. “Ik heb dat gevraagd aan haar. Ze had natuurlijk die rugoperatie en toen heeft ze een jasje uitgedaan. Dat wordt dan mooi slank.”

“Tof dat allemaal mannen over dat ene lekkere wijf hier zitten te lullen”, zegt Rutger Castricum gekscherend.

Hendriks kapt het gesprek dan af: “Ik ga even ingrijpen, dit gaat natuurlijk veel te ver.”