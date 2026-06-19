In De Oranjezomer gaat het vrijdagavond over de uitspraken die Rafael van der Vaart afgelopen zondag na afloop van het WK-duel van Nederland met Japan (2-2) deed over de Japanse spelers. Aad de Mos en Victor Vlam sympathiseren met de oud-voetballer en analist, Robert Maaskant en Nicky van der Gijp zijn kritischer.

Van der Vaart zei afgelopen zondag na het WK-duel tussen Nederlands elftal en Japan (2-2) dat ‘alle Japanners op elkaar lijken’. Het kwam de oud-voetballer op veel kritiek te staan, waarna hij zich verontschuldigde.

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De Mos reageert vrijdagavond in De Oranjezomer op de rel die ontstond naar aanleiding van de uitspraken van Van der Vaart: “Dat zeg je natuurlijk in het café. En dan zeg je ook in het koffiehuis en de sportschool tegenwoordig.”

“Hij kan dat wel zeggen. Hij is zo’n type”, vervolgt de oud-trainer. “Dat heeft Johan Derksen ook over zich. René van der Gijp heeft dat ook een beetje over zich. Dat is allemaal intuïtie, dat gooi je eruit. Hij denkt er niet over na. Zo is hij als mens natuurlijk ook.”

“Hij mag er wel een beetje over nadenken, Aad. Hij zit op de nationale televisie”, merkt Maaskant op. Dan mengt Vlam zich in de discussie: “Ho, ho, ho. Dat is gewoon een feit. Aziaten zien er voor mensen uit het westen er gewoon vaker hetzelfde uit. Dat geldt ook voor Aziaten die mensen in het westen zien. Het werkt beide kanten op. Dus wat hij zei, is in zekere zin gewoon eerlijk. Voor mij had hij zijn excuses niet hoeven aanbieden.”

De eveneens aanwezige Nick van der Gijp neemt dan het woord en zet Vlam klem: “Dat geldt voor die spelers niet. De ene had een blonde kuif, de ander is 1 meter 75, de ander is 1 meter 17. Die gasten leken echt niet op elkaar. “

“Daarom zei hij ook dat het een grapje was, om de spot te drijven met Japanners in het algemeen”, repliceert Vlam.

“In de huidige tijdsgeest moet je daar gewoon voorzichtiger mee zijn als je op nationale televisie zit. En ik vind Rafael van der Vaart een wereldgozer”, zegt Maaskant nog toe slot.