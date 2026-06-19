Aad de Mos heeft vrijdagavond in De Oranjezomer hard uitgehaald naar collega-analist Arno Vermeulen. De eveneens aanwezige Rutger Castricum greep meteen in, al deed hij dat op lacherige wijze.

De Mos is vrijdagavond te gast in De Oranjezomer. “We zien je niet zo vaak op tv, Aad. Hoe kan dat?. Ik zie je niet bij de NOS, bijvoorbeeld”, confronteert presentatrice Hélène Hendriks de analist en oud-trainer.

“Ja, maar daar zit een wijsneusje. Die witte Chinees zit daar”, antwoordt De Mos. “Die witte Chinees? Arno Vermeulen?”, vraagt Hendriks.

“Ja, natuurlijk”, bevestigt De Mos. Vermeulen kreeg die bijnaam ooit van Johan Derksen, omdat hij in het verleden commentaar gaf bij het tafeltennissen.

Hendriks merkt op dat de huidige chef commentatoren van de NOS na het WK stopt. “Ja, maar die heeft pretenties natuurlijk”, reageert De Mos.

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“Dat wordt morgen excuses aanbieden”, lacht Rutger Castricum. Laatstgenoemde refereert aan de rel die onlangs ontstond rondom Rafael van der Vaart: de oud-voetballer en analist zei afgelopen zondag na het WK-duel tussen Nederlands elftal en Japan (2-2) dat ‘alle Japanners op elkaar lijken’. Het kwam Van der Vaart op veel kritiek te staan, waarna hij zich verontschuldigde.

De Mos geeft desgevraagd aan dat hij absoluut geen fan is van Vermeulen: “Nee, natuurlijk niet. Maar die doen de hele dag niks. Dat is meneer lege dozen. En die heeft nog de arrogantie om te zeggen: ik kan Robert Eenhoorn opvolgen. Hoe haal je het in je hoofd om dat te zeggen? Dat kan toch helemaal niet. Je moet uit de voetballerij komen.”

De Mos doelt op de ambities van Vermeulen om algemeen directeur van AZ te worden. Die positie werd tot voor kort ingevuld door Eenhoorn. Laatstgenoemde is inmiddels werkzaam bij Feyenoord.

“Nu zijn wel allemaal Chinezen boos, hè. Dat weet je wel”, gooit Castricum tot slot nog wat olie op het vuur.

De rel rondom Van der Vaart heeft kennelijk weinig indruk gemaakt op De Mos: “Ja, ja. Maar alle Zweden lijken op elkaar, hè. IKEA.”

Later wordt er in de uitzending een filmpje van De Mos getoond waarin hij een voetbalanalyse geeft. Het filmpje is echter matig gefilmd: waardoor het hoofd van De Mos niet in beeld is.

“Dit is door iemand gefilmd. Dat was mooi: dat was in Knokke bij de bakker. Daar staan de Belgen netjes in de rij...”, zegt de Mos.

“Dat was een heel klein Chineesje”, roept Castricum. Vervolgens maakt Hendriks zichzelf illustratief kort achter haar desk.