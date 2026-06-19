Victor Vlam en Robert Maaskant hebben vrijdagavond op televisie met modder naar elkaar gegooid. De twee hebben een moeizame relatie met elkaar en dat kwam in de uitzending van De Oranjezomer weer tot uiting.

“Ik zat er de hele dag naar uit te kijken: Robert en Victor in één uitzending, dat vind ik leuk. Dit is de eerste keer dat jullie elkaar weer zien na de bewuste uitzending. Dat liep niet helemaal lekker toch?”, opent presentatrice Hélène Hendriks de uitzending.

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Hendriks doelt op de aanvaring tussen Vlam en Maaskant van eerder dit jaar in De Oranjezondag. De trainer in ruste en televisieduider werden het toen niet eens over voormalig politica Sigrid Kaag. De uitzending kreeg toen een staartje voor Maaskant: de voormalig coach van onder meer Helmond Sport en NAC Breda gaf aan dat hij dreigende berichten ontving na zijn televisieoptreden.

Vrijdagavond zijn de twee weer samen te gast in De Oranjezomer: Maaskant als tafelgast, Vlam al bargast. “We waren het oneens over iets. Dat kan toch weleens?”, zegt Maaskant. “Er wordt altijd enthousiast gereageerd op social media als ik ergens in beeld ben.”

“Wat ik van Victor vind? Ik vind hem buiten het scherm een vrij aardige jongen”, vervolgt Maaskant. “Hij moet alleen af en toe geen onzinnige dingen zeggen. Dan gaat het prima.”

“Weet je, ik vind Robert ergens op zich een sympathieke man”, reageert Vlam. De televisiecriticus vervolgt: “Ik heb hem volgens mij één van de irritantste gasten in dit programma genoemd. Daar sta ik op zich ook nog wel achter.”

“Dat was onaardig trouwens. Zeker als ik er niet bij ben, vind ik dat niet vriendelijk”, onderbreekt Maaskant Vlam. Laatstgenoemde antwoordt: “Ja, maar je hebt ook over mij gesproken in een podcast toen ik er niet bij was. Dat hebben we beiden gedaan, daar hebben we ons beiden schuldig aan gemaakt. Laten we daar niet over praten. Maar we zitten er om elkaar te compenseren. Jij kunt mijn opmerkingen compenseren en dan compenseer ik jou weer.”