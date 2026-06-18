Rafael van der Vaart biedt zijn excuses aan voor zijn opmerking over de spelers van Japan. Na de wedstrijd tussen Nederland en Japan zei Van der Vaart dat de spelers van de Aziatische ploeg 'op elkaar lijken'. De oud-voetballer zegt dat hij niet de bedoeling had om mensen te kwetsen.

De oud-international verzekert dat hij racisme in welke vorm dan ook afwijst en respect heeft voor mensen van iedere afkomst en achtergrond. "Ik begrijp dat sommige mensen mijn woorden als kwetsend hebben ervaren. Dat spijt me oprecht", zegt hij via zijn management tegen The Athletic. "Als ik mensen hiermee heb geraakt, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik neem de reacties serieus en begrijp dat woorden op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd.”

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“Daarom vind ik het belangrijk om duidelijk te maken dat er absoluut geen racistische of discriminerende bedoeling achter mijn uitspraak zat", vervolgt Van der Vaart. "Ik hoop dat deze uitleg meer duidelijkheid geeft over mijn intenties en de context waarin de opmerking is gemaakt.”

Wat zei Van der Vaart over de spelers van Japan?

Bij de analyse van de late 2-2 richtte Pierre van Hooijdonk zijn pijlen op Micky van de Ven. Volgens de oud-spits liet de verdediger zijn directe tegenstander ontsnappen bij de beslissende hoekschop.

“Dan kijk ik toch naar de rol van Micky van de Ven. Die stond bij Ogawa”, vindt de analyticus. “Die is hem helemaal kwijt. Je ziet hem omlopen. Als jij degene bent die in de mandekking staat, dan ben je verantwoordelijk voor je man.”

“Dan is het zo moeilijk om hem nog over te geven aan iemand anders… Kijk, hij is echt helemaal vrij. Van de Ven is nergens te bekennen. Hij kan in alle vrijheid koppen.”

Van der Vaart benadrukte vervolgens dat de corner zelf ook van uitzonderlijke kwaliteit was. “De perfecte corner is echt heel moeilijk te verdedigen”, haakte Van der Vaart in. “Deze was met de goede snelheid, net over het vijfmeterpunt heen. Met een beetje geluk gaat hij erin, maar de corner was geweldig.”

Daarna volgde een opmerking die direct voor een ongemakkelijke stilte in de studio zorgde. “Ze lijken wel op elkaar natuurlijk (de spelers van Japan, red.), misschien dacht ie dat… Dat is een grapje natuurlijk." Van Hooijdonk antwoordde: "Dat moet je er tegenwoordig bij zeggen." Van der Vaart: Ik durf bijna niets te zeggen.”