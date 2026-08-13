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FC Twente houdt Wout Weghorst buiten de selectie

13 augustus 2026, 15:02
Wout Weghorst FC Twente
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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FC Twente houdt Wout Weghorst en Lars Unnerstall donderdagavond buiten de wedstrijdselectie. Trainer John van den Brom kan met een gerust hart rouleren tegen DAC 1904 na de 6-0 overwinning van vorige week.

FC Twente was een week geleden een paar maatjes te groot voor DAC 1904. De ploeg van John van den Brom won zeer eenvoudig in eigen huis en heeft daardoor een uitstekende uitgangspositie voor de return. Van den Brom voert dan ook de nodige wijzigingen door in zijn opstelling, al zijn die niet allemaal uit luxe geboren: "Lemkin en Adelgaard kampen met blessures, Ørjasæter is afwezig vanwege privéomstandigheden en Unnerstall en Weghorst gaan zich richten op zondag", laat de trainer weten via de website van FC Twente.

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Van den Brom kan de nodige spelers rust geven omdat FC Twente een ruime voorsprong verdedigt. "Dit soort keuzes kan je maken, omdat we met elkaar een heel goede uitgangspositie hebben gecreëerd. En Joël Drommel gaat spelen, dat is mooi voor hem", zegt hij over de doelman, die onlangs definitief werd overgenomen van PSV.

Door de afwezigheid van Weghorst mag Lucas Vennegoor of Hesselink zich opmaken voor zijn basisdebuut in het shirt van FC Twente. "Natuurlijk heb ik er zin in. Ik heb hiernaar uitgekeken", laat hij weten via de clubkanalen. "We gaan er wat moois van maken. Hopelijk nog met een goaltje. Natuurlijk is het belangrijkste dat we gewoon winnen."

Van den Brom hoopt ondertussen dat zijn ploeg zich in Slowakije herpakt na de teleurstellende 1-0 nederlaag tegen SC Heerenveen van afgelopen weekend. FC Twente maakte in het Abe Lenstra Stadion een matige indruk. "Dat was onder ons niveau. Het was wel een tik. Je hoopt als trainer dat je de wedstrijd van donderdag meeneemt naar zondag, maar dat hebben we niet gedaan. We willen de lat omhoog leggen."

Wat wordt het bij DAC 1904 - FC Twente?

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Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

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DAC Dunajská Streda
19:00
FC Twente
Vandaag om 19:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
1
0
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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