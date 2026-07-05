Dit bericht stuurde Givairo Read direct na ontslag Robin van Persie

zag het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord niet aankomen, zo laat de rechtsback weten na afloop van het oefenduel met FC Dordrecht (0-6 winst). De verdediger, die op veel belangstelling kan rekenen, stuurde zijn voormalig trainer direct een berichtje.

Van Persie werd begin juni ontslagen bij Feyenoord, waarna Giovanni van Bronckhorst werd aangesteld als zijn vervanger. “Ik was wel verbaasd dat het was gebeurd. Ik had het niet zien aankomen”, zo laat Read na de wedstrijd tegen FC Dordrecht weten aan Rijnmond. De vleugelverdediger, die in het verleden aangaf dat Van Persie hem overtuigde in de jeugd naar Rotterdam te komen, stuurde zijn voormalig trainer direct een berichtje.

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“We hebben een bijzondere band”, legt Read uit. “Hij heeft me al sinds de jeugd begeleid. Ik heb hem bedankt voor alle energie, tijd en het werk dat hij in mij heeft gestoken. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.” De jongeling heeft wel begrip voor de beslissing van de nieuwe clubleiding. “Qua resultaten ging het niet goed. Dus ik kan het wel begrijpen. Maar jammer blijft het natuurlijk wel, omdat ik een hele goede band met hem had.”

Van Bronckhorst maakt goede indruk

Read zal nu gaan spelen onder Van Bronckhorst, die terugkeerde in De Kuip. “Hij wilde mij als persoon leren kennen en uitleggen hoe hij wil werken. Dat voelde vanaf het eerste moment goed.” De nieuwe trainer hoopt dat de rechtsback deze zomer in Rotterdam blijft. “Dat heeft hij ook tegen mij uitgesproken.”

Read geeft Feyenoord-fans hoop

De afgelopen maanden werd Read onder meer aan Bayern München, Manchester City en Paris Saint-Germain gelinkt. “Natuurlijk is er interesse van andere clubs, maar ik heb niet het gevoel dat ik weg moet of weg wil. Het zou zeker kunnen dat ik bij Feyenoord blijf”, maakt hij duidelijk. De verdediger geeft toe dat de kans klein is dat hij blijft als een Europese topclub zich meldt, maar benadrukt dat er momenteel niets concreets speelt. “Daarom is het ook moeilijk om er veel over te zeggen.”