Johan Derksen confronteert Maurice Steijn: 'Jouw zoon is slecht behandeld'

Maurice Steijn was donderdagavond te gast in Vandaag Inside en kreeg daar de prestaties van zijn zoon Sem bij Feyenoord voorgelegd. Johan Derksen stak daarbij zijn mening niet onder stoelen of banken: volgens de analist is de middenvelder slecht behandeld door zijn trainer Robin van Persie.

Steijn maakte een jaar geleden de overstap van FC Twente naar Feyenoord, maar kon de hoge verwachtingen die er van hem waren in De Kuip niet direct waarmaken. Zijn vader Maurice, die actief was bij Sparta, zag een wisselvallig seizoen van zijn zoon: “Het seizoen ging op en af. Goed begonnen en het Nederlands elftal gehaald. Daarna heeft hij pech gehad met zijn blessure", zegt Maurice Steijn in Vandaag Inside.

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Vervolgens haakt Johan Derksen in op het onderwerp van gesprek. De besnorde analist is van mening dat Robin van Persie ook een grote rol heeft gespeeld in het wisselvallige seizoen van de Haagse middenvelder. De coach pakte halverwege het seizoen de aanvoerdersband af van Steijn. “Ik vind dat hij slecht behandeld is door Van Persie", zegt de analist tegen Maurice Steijn. De clubloze oefenmeester wil daar niet op ingaan: "Ik voel me niet geroepen om daar iets over te zeggen, maar dat mag jij zeker vinden”, antwoordt Steijn.

Wel ging de voormalig trainer van onder meer Sparta en Ajax in op de aanvoerderskwestie: "Als je naar Sem kijkt in die periode bij Feyenoord: hij was twee jaar topscorer geweest bij FC Twente en de beste speler van de Eredivisie. Het was een toptransfer. Als Timber om wat voor reden dan ook geen aanvoerder meer is, blijven er in dat geval niet zo heel veel andere keuzes over. Of hij daar gelukkig van is geworden en of hij er beter door is gaan spelen, weet je achteraf natuurlijk nooit."