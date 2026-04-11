Maurice Steijn erkent dat het mislukte trainersavontuur bij Ajax gevolgen heeft gehad voor zijn loopbaan. In een interview met NU.nl geeft de huidige trainer van Sparta Rotterdam aan dat hij er vóór zijn periode in Amsterdam beter opstond dan daarna.

Steijn en Sparta is een gelukkig huwelijk. In seizoen 2022/23 stapte hij in bij de Kasteelheren en loodste hij de club naar handhaving. Het seizoen daarna behaalde hij een knappe zesde plek met de Rotterdammers, waarna Ajax de oefenmeester oppikte. Dat avontuur pakte dramatisch uit: onder zijn leiding beleefden de Amsterdammers de slechtste seizoenstart in de 67-jarige clubhistorie. Na zeven competitiewedstrijden werd Steijn ontslagen.

Vervolgens keerde de Hagenees terug bij Sparta, waar hij opnieuw prima presteert. “Ik ben Sparta dankbaar. Door de club ben ik bij Ajax terechtgekomen en heb ik me na die periode bij Ajax kunnen rehabiliteren”, zegt Steijn.

Dat ‘rehabiliteren’ was hard nodig na zijn periode in Amsterdam. De oefenmeester vertelt tegen NU.nl dat de beeldvorming rondom hem was veranderd. “Een club als Ajax staat normaal gesproken heel mooi op je cv, maar dat was nu anders. Ik stond er voordat ik naar Ajax ging beduidend beter op dan daarna.”

Steijn kijkt terug op een moeizame tijd in Amsterdam: “Die periode had er flink ingehakt, ook bij mijn gezin. Zij hadden er bijvoorbeeld niet om gevraagd dat ons privéleven plots in roddelbladen stond.”