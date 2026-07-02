Maurice Steijn spreekt zich uit over toekomst: 'Dan moet je wel reëel zijn...'

Maurice Steijn zit momenteel zonder club en neemt de tijd om zich te oriënteren op zijn toekomst als hoofdtrainer. Hoewel de trainer een duidelijke voorkeur uitspreekt voor een langer verblijf in de Eredivisie, beseft hij dat de stoelendans op de Nederlandse velden inmiddels voorbij is.

Tijdens een uitzending van Het Oranje Café gaf de trainer aan dat een avontuur over de grens daardoor een reële optie is geworden. "Het liefst blijf ik in Nederland, maar ik sta ook wel open voor het buitenland", zo liet de voormalig trainer van Sparta Rotterdam optekenen.

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Hij trok onlangs na een periode van bijna twee jaar de deur achter zich dicht op Het Kasteel. Steijn keerde in november 2024 terug bij Sparta en leidde de club in het afgelopen voetbaljaar naar een tiende plaats op de ranglijst. Hoewel de directie hem een meerjarige contractverlenging aanbood, besloot de trainer in maart al dat hij toe was aan een nieuwe omgeving. Inmiddels is zijn verbintenis per eind juni officieel afgelopen, waardoor hij op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet in eigen land zijn, aangezien alle achttien vacatures in de Eredivisie voor het komende seizoen inmiddels zijn ingevuld.

In Het Oranje Café ging hij dieper in op zijn wensen voor de toekomst. "Maar mijn focus ligt binnen Nederland, dan moet je wel reëel zijn dat daar alle plekjes bezet zijn", zo stelde Steijn. Bij een eventuele overstap naar het buitenland heeft de tacticus wel een aantal randvoorwaarden. "Dan moet je wel denken aan Europa en misschien het Midden-Oosten", verklaarde hij over zijn mogelijke bestemmingen. In die laatste regio was hij in het verleden al eens werkzaam bij Al-Wahda. De reden hiervoor is persoonlijk. "Dit omdat ik niet te ver van mijn familie wil zijn, ook niet in tijdsverschil", legde hij uit.

De afgelopen maanden werd de naam van de trainer nog veelvuldig in verband gebracht met diverse Nederlandse subtoppers. Zo zongen er geruchten rond over een mogelijke overstap naar FC Utrecht, waar hij de stoppende Ron Jans zou kunnen opvolgen, of naar AZ na een gesprek met directeur Max Huiberts. Beide deuren bleven echter gesloten: in de Domstad zwaait Jans nog altijd de scepter, terwijl de Alkmaarders kozen voor Leeroy Echteld. Steijn zelf ontkrachtte deze geruchten destijds al.

Nu de Nederlandse markt op slot zit, wacht de coach geduldig af welke opties zich aandienen. Een specifieke droombestemming heeft hij daarbij niet direct voor ogen. "Er is niet specifiek één club waar ik graag heen wil", vertelde hij eerlijk. "Er zijn heel veel mooie clubs", besloot hij zijn verhaal. Mocht de juiste uitdaging zich op korte termijn niet aandienen, dan sluit de oefenmeester niet uit dat hij voorlopig een sabbatical neemt.