KNVB reageert geschokt op plotseling overlijden van Rob Dieperink

De KNVB heeft maandagmiddag met grote verslagenheid gereageerd op het plotselinge overlijden van Rob Dieperink (38). De voetbalbond spreekt van een enorme schok en betuigt in een officieel statement diep medeleven aan de nabestaanden van de arbiter uit Borculo. De politie doet momenteel onderzoek naar de exacte omstandigheden rondom de dood van de leidsman.

Eerder op de dag werd bekend dat de scheidsrechter uit de Achterhoek niet meer in leven is. De autoriteiten onderzoeken een overleden persoon in de straat waar de 38-jarige woonachtig was, waarbij diverse bronnen en de bond inmiddels hebben bevestigd dat het om de bekende official gaat. "We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink", laat de KNVB weten. De voetbalbond stelt verder: "Met Rob verliest de arbitrage een zeer gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring, maar bovenal een fijne en betrokken collega".

Artikel gaat verder onder video

In de officiële verklaring richt de bond zich nadrukkelijk tot de mensen die de geboren Borculoër van dichtbij kenden. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was", aldus de organisatie uit Zeist. De KNVB voegt daaraan toe: "We wensen hen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies".