Samenvatting | PSV toont veerkracht en verslaat Raków Częstochowa met fraai doelpunt

PSV heeft zaterdag ook zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding gewonnen. De ploeg van Peter Bosz versloeg het Poolse Raków Częstochowa na 120 minuten met 3-2. De samenvatting van de wedstrijd is onderaan dit artikel te zien.

Kiliann Sildillia opende al vroeg de score met een rake kopbal uit een corner van Joey Veerman, maar nog voor rust draaiden de bezoekers de wedstrijd om. Couhaib Driouech bracht PSV vlak voor de pauze met een fraaie krul weer langszij (2-2), waarna veel commotie ontstond omdat Raków vond dat aan de treffer een overtreding voorafging.

Fran Tudor verloor daarop volledig zijn zelfbeheersing en gaf de scheidsrechter zelfs een duw. De aanvoerder van Raków duwde de scheidsrechter, kreeg daarvoor in eerste instantie rood, maar mocht na overleg alsnog blijven staan.

Na rust bleef PSV de bovenliggende partij, maar grote kansen bleven lange tijd uit. Uiteindelijk was het de negentienjarige Jong PSV-aanvaller Gino Verhulst die de wedstrijd besliste met een schitterend afstandsschot van zo'n 25 meter. Daarmee stelde hij de 3-2 eindstand veilig. Ook zomeraanwinst Sven Mijnans maakte in de tweede helft zijn officieuze debuut.

Bekijk de samenvatting hieronder.