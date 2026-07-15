PSV houdt poot stijf rond Dest: ‘Geen enkele reden om hem deze zomer te laten gaan’

Een vertrek van bij PSV is deze zomer absoluut geen noodzaak. Hoewel het WK voor de vleugelverdediger een springplank naar een Europese topclub had kunnen zijn, is het momenteel relatief rustig rondom de speler, zo weet het Eindhovens Dagblad. Geïnteresseerde clubs kunnen de Amerikaans international voor een vastgestelde afkoopsom van 23 miljoen euro overnemen, maar tot op heden staan de grootmachten nog niet massaal in de rij in Eindhoven.

Tijdens het wereldkampioenschap was de rechtsback een vaste waarde in het elftal van bondscoach Mauricio Pochettino. De Verenigde Staten reikten tot de achtste finales, waarin België uiteindelijk te sterk bleek. Aan het aanvalsspel van de Amerikanen leverde Dest een serieuze bijdrage, al ontbrak het aan de nodige effectiviteit om de absolute topclubs direct te overtuigen. Aan belangstelling uit de grote competities is desondanks geen gebrek. Vorige maand informeerde Bayern München al naar de diensten van de verdediger, terwijl ook Bayer Leverkusen hem op de korrel heeft als mogelijke opvolger van Alejandro Grimaldo. De vraag is echter of een overstap naar Leverkusen sportief gezien een enorme vooruitgang is. In het elftal van trainer Peter Bosz is hij bij fitheid onomstreden, speelt hij steevast om de prijzen en is hij actief in de Champions League.

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De regerend landskampioen hanteert een duidelijke lijn: geïnteresseerde partijen moeten de clausule van 23 miljoen euro op tafel leggen om de transferrechten over te nemen. Pogingen om de mandekker voor een lager bedrag los te weken, lijken op voorhand kansloos. De Eindhovense leiding is zeer gecharmeerd van de international en heeft sportief noch financieel de noodzaak om te verkopen. Mocht een overgang voor de deadline van 2 september uitblijven, dan is de kans groot dat de clubleiding zal inzetten op een verlenging van het huidige contract, dat nog tot medio 2028 doorloopt.

Naast Dest hoopt PSV ook snel duidelijkheid te krijgen over andere selectiespelers die actief waren op het WK. Armando Obispo heeft zich in de kijker gespeeld bij het Franse RC Lens. Voor Ricardo Pepi en Esmir Bajraktarevic leverde het toernooi niet de gehoopte doorbraak op. De Bosnische aanvaller sluit woensdag aan bij het trainingskamp in Duitsland, terwijl ook de spits van de Verenigde Staten zich opmaakt voor een nieuw seizoen in het Philips Stadion.