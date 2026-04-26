Bizarre beelden van Guardiola: ‘Ik zei dat ik Reijnders wel kon vermoorden’

26 april 2026, 16:33
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Manchester City wist zich zaterdag dankzij een 2-1 overwinning op Southampton te plaatsen voor de finale van de FA Cup. Tijjani Reijnders mocht eindelijk weer eens in de basis beginnen bij de grootmacht en groeide uit tot een van de meest besproken spelers van het veld.

Reijnders zit bij Manchester City in een sportief dal. De Oranje-international begon de laatste tien Premier League-wedstrijden op de bank en kwam in de laatste drie duels van the Citizens zelfs helemaal niet in actie. Manchester City miste Rodri zaterdag tegen Southampton echter vanwege een blessure, waardoor Reijnders op het middenveld weer eens een kans kreeg van coach Pep Guardiola.

Reijnders speelde een prima wedstrijd en mocht uiteindelijk 85 minuten blijven staan van Guardiola. Op dat moment stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord; twee minuten na de wissel van Reijnders schoot Nico González Manchester City naar de overwinning.

Op amateurbeelden gemaakt vanuit het publiek was te zien hoe Guardiola na de winnende treffer van González naar de bank van Manchester City sprintte. Hij pakte de middenvelder stevig beet, drukte zijn voorhoofd tegen de middenvelder aan en gaf hem vervolgens een knuffel.

Reijnders en Guardiola werden beiden na afloop gevraagd naar het opmerkelijke moment. “Wat hij zei? Dat is iets tussen ons”, hield de Nederlander zich in gesprek met Sky Sports op de vlakte over het onderonsje.

Guardiola kwam tegenover de BBC met een opmerkelijke reactie: “Ik zei dat ik hem wel kon vermoorden, omdat hij zo goed gespeeld had. Hij heeft de laatste tijd niet veel gespeeld, maar hij speelde vandaag heel goed.

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
26
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

