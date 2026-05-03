Cruijff verbaast met kampioensdoelstelling bij Ajax: 'Anders heb ik gefaald'

3 mei 2026, 12:09   Bijgewerkt: 12:15
Jordi Cruijff
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Jordi Cruijff heeft zichzelf de doelstelling gezet om volgend seizoen kampioen te worden met Ajax. De technisch directeur zegt zelfs dat hij gefaald heeft als dat niet lukt. Een bijzondere uitspraak, zeker met de huidige achterstand van 24 punten op PSV.

Hans Kraay junior sprak Cruijff recentelijk en deelt zijn citaten bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Tussenjaren bij Ajax bestaan niet. Meedoen om de titel, als ik dat roep, is dat niet goed genoeg. Wij móéten volgend seizoen kampioen worden. En als we geen kampioen worden, heb ik gefaald" is Cruijff zeer ambitieus.

Kraay jr. stelde vervolgens dat dat een bijzondere doelstelling is, aangezien Ajax heel weinig geld heeft. "Nou ja, dan zullen we heel inventief moeten zijn", luidde de reactie van Cruijff. "'Moeten' zit in de genen van Jordi, net zoals bij zijn vader", weet Kraay jr. "Hij heeft zijn vader altijd onder druk gezien, daar is hij op ingesteld. En wat hij verder zei: 'Ik ben hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om beslissingen te nemen. Ik vond het verfrissend."

Mede-tafelgast Tommie van der Leegte vindt het mooie woorden, maar is ook verbaasd. "Als je Mika Godts moet verkopen, je beste speler, is het toch een wonder als je meedoet om de titel?' Ook Sjoerd Mossou sluit zich daarbij aan. "Dit zegt iedereen die Ajax werkt. Het zijn mooie woorden, maar voer het maar eens uit met de huidige situatie."

Dit soort teksten zijn meer voor de bühne dan dat ze iets met de realiteit te maken hebben. Begin eerst eens met stabiel voetbal en zorg dat je weer aansluiting krijgt. Een beetje nederigheid zou hier wel op z'n plek zijn.

@21 nepo kind heeft 0% van het voetbalverstand van z'n pappie meegekregen, is het wel een Cruijff? Of AI ?

En weer is dit trollen netwerk aan het censureren waarbij de feiten niet gedeeld mogen worden!!!!!

