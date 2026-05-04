Robin van Persie: 'Het was onmogelijk om hier lekker te spelen'

4 mei 2026, 06:55
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Robin van Persie is opgelucht na de belangrijke driepunter van Feyenoord op bezoek bij Fortuna Sittard (1-2). De oefenmeester vond wel dat zijn ploeg veel te zwak voor de dag kwam tegen de stugge Limburgers.

"Je weet dat als je hier komt, je niet lekker kunt spelen", begint Van Persie over de speelstijl van Fortuna Sittard. "Dat is onmogelijk; dat heeft te maken met hoe zij spelen, en dat is hun goed recht. Ik vond ons slordig en het baltempo te laag, dan kom je er ook niet lekker in."

Van Persie vond het dan ook lange tijd geen leuke wedstrijd om vanaf de bank naar te kijken: "Wij speelden de eerste helft gewoon slecht, zowel verdedigend als aan de bal. Daarin moeten we ook rekening houden met spelers die beperkt zijn in hun minuten. Trauner bijvoorbeeld kon maar 60 minuten spelen. Jonge spelers als Van den Elshout hebben ook nog niet de inhoud om week na week 90 minuten te spelen."

Uiteindelijk won Feyenoord, mede door de rode kaart voor Fortuna-spits Paul Gladon. Door doelpunten van Tsuyoshi Watanabe en Givairo Read pakten de Rotterdammers drie felbegeerde punten in de strijd om plek twee. Van Persie: "Fantastisch dat Read hem maakte, dat is heel mooi. Superblij voor hem. Hij heeft, zoals altijd, heel hard en heel lang gewerkt. Als iemand zo'n doelpunt verdient, is hij het."

Fortuna - Feyenoord

Fortuna Sittard
1 - 2
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

