Danny Buijs vindt dat de arbitrage te veel invloed heeft gehad op de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord (1-2). De trainer van de Limburgers is van mening dat de tegenstander uit Rotterdam een rode kaart had moeten krijgen.

Buijs zag dat het niveau niet al te best was: "Beide ploegen waren zeker niet top vandaag in de eerste helft", vertelt hij in gesprek met ESPN-verslaggever Leo Oldenburger. "In de tweede helft zitten we er goed in en kom je ook nog op een ideaal scenario: een 1-0 voorsprong. Daarna is er eigenlijk weinig tot niks aan de hand."

Het kantelpunt van de wedstrijd ontstond volgens Buijs in minuut 72, toen er een opstootje was tussen Jasper Dahlhaus en Anis Hadj Moussa: "Hadj Moussa had daar zijn tweede geel moeten krijgen. Hij start het conflict met een duw in de rug. Dahlhaus reageert, maar dat moet hij niet doen. Hadj Moussa gaf daarna nog een beuk en gaat met zijn hoofd ernaartoe. Dat mag allemaal tegenwoordig blijkbaar als je al geel hebt", verzucht de coach van de Limburgers.

Kort daarna kreeg Fortuna Sittard wél een rode kaart, nadat Paul Gladon te hard doorging op Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther: "Wij krijgen een terechte rode kaart, maar zij hadden er ook een kunnen krijgen. Dahlhaus had ook slimmer moeten zijn, maar kijk naar Wellenreuther. Ik dacht dat er een traumahelikopter nodig was om hem af te voeren", grapt de Fortuna Sittard-coach.

Buijs, die tijdens de wedstrijd al een gele kaart kreeg vanwege zijn aanmerkingen op de leiding, stormde na afloop van de wedstrijd nog op scheidsrechter Kooij af. In dat gesprekje gaf de Fortuna-coach aan dat hij vond dat de arbitrage in zijn geheel een te groot stempel op de wedstrijd heeft gehad.