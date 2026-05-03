Danny Buijs: 'Feyenoord had een rode kaart moeten hebben'

3 mei 2026, 17:38
Joey Kooij
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Danny Buijs vindt dat de arbitrage te veel invloed heeft gehad op de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord (1-2). De trainer van de Limburgers is van mening dat de tegenstander uit Rotterdam een rode kaart had moeten krijgen.

Buijs zag dat het niveau niet al te best was: "Beide ploegen waren zeker niet top vandaag in de eerste helft", vertelt hij in gesprek met ESPN-verslaggever Leo Oldenburger. "In de tweede helft zitten we er goed in en kom je ook nog op een ideaal scenario: een 1-0 voorsprong. Daarna is er eigenlijk weinig tot niks aan de hand."

Het kantelpunt van de wedstrijd ontstond volgens Buijs in minuut 72, toen er een opstootje was tussen Jasper Dahlhaus en Anis Hadj Moussa: "Hadj Moussa had daar zijn tweede geel moeten krijgen. Hij start het conflict met een duw in de rug. Dahlhaus reageert, maar dat moet hij niet doen. Hadj Moussa gaf daarna nog een beuk en gaat met zijn hoofd ernaartoe. Dat mag allemaal tegenwoordig blijkbaar als je al geel hebt", verzucht de coach van de Limburgers.

Kort daarna kreeg Fortuna Sittard wél een rode kaart, nadat Paul Gladon te hard doorging op Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther: "Wij krijgen een terechte rode kaart, maar zij hadden er ook een kunnen krijgen. Dahlhaus had ook slimmer moeten zijn, maar kijk naar Wellenreuther. Ik dacht dat er een traumahelikopter nodig was om hem af te voeren", grapt de Fortuna Sittard-coach.

Buijs, die tijdens de wedstrijd al een gele kaart kreeg vanwege zijn aanmerkingen op de leiding, stormde na afloop van de wedstrijd nog op scheidsrechter Kooij af. In dat gesprekje gaf de Fortuna-coach aan dat hij vond dat de arbitrage in zijn geheel een te groot stempel op de wedstrijd heeft gehad.

Had inderdaad tweede gele kaart moeten zijn. Maar de aanslag op de achillespees door Brittijn in de eerste helft had rood moeten zijn. De scheidsrechter was buitengewoon matig, maar hoe de VAR bij die overtreding van Brittijn de scheidsrechter niet naar de monitor stuurde is onbegrijpelijk en een brevet van onvermogen.

Tuurlijk was dit geen rood voor Moussa. Lekker makkelijk, even tijdrekken en het spel bederven en daarna ook nog je zin krijgen zeker?

Fortuna - Feyenoord

Fortuna Sittard
1 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (21 jun. 1982)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Groningen
32
2
42
11
Go Ahead
31
5
37
12
Fortuna
31
-12
36
13
PEC
31
-25
34
14
Excelsior
32
-14
34

