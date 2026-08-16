Nieuwe ontwikkelingen rond Itakura: terugkeer bij oude club steeds waarschijnlijker

lijkt Ajax deze zomer alsnog te verlaten voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. De Duitse club heeft de verdediger bovenaan het verlanglijstje gezet om het aanstaande vertrek van Nico Elvedi op te vangen. Waar een transfer eerder deze zomer nog afhankelijk was van de situatie rondom de Zwitser, komt er door zijn naderende overstap naar Leeds United nu daadwerkelijk financiële ruimte vrij.

De transfer van Elvedi naar de Engelse club bevindt zich in de afrondende fase. Gladbach en de Engelse club hebben een akkoord bereikt over een transfersom van circa tien miljoen euro, aangevuld met een doorverkooppercentage van vijftien procent. Sportief directeur Rouven Schröder bevestigde bovendien dat er direct een nieuwe centrale verdediger moet komen zodra de deal definitief is.

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Voor die vacature geldt Itakura volgens het Duitse BILD als de absolute topkandidaat. De Japans international speelde eerder drie seizoenen voor de club en groeide daar uit tot een gewaardeerde kracht. Bij de achterban is zijn populariteit nog altijd groot; in een recente supporterspoll werd hij zelfs aangewezen als de favoriete kandidaat voor een terugkeer. Mocht de terugkeer de speler van Ajax onverhoopt niet doorgaan, dan heeft de clubleiding nog drie alternatieven achter de hand. Op de shortlist prijken ook de namen van de transfervrije Diogo Leite, Phil Neumann van Birmingham City en het 22-jarige talent Roggerio Nyakossi van OH Leuven.

In Amsterdam zal men niet onwelwillend tegenover een vertrek van de verdediger staan. Ajax nam Itakura vorig jaar voor 10,5 miljoen euro over van Gladbach, maar in de Johan Cruijff ArenA kende hij een moeizaam debuutjaar. Mede door blessureleed kwam hij tot 26 officiële optredens, waarin hij afwisselend als centrale verdediger en verdedigende middenvelder werd ingezet. Ook onder de nieuwe trainer Míchel Sánchez is de Japanner geen onbetwiste basisspeler.

Hoewel de speler nog een doorlopend contract heeft tot de zomer van 2029, is hij door de technische leiding als overtollig bestempeld. Technisch directeur Jordi Cruijff is momenteel bezig met een grootschalige renovatie van de selectie en wil graag ruimte creëren in het salarishuis. Omdat Itakura tot de grootverdieners behoort, werkt Ajax graag mee aan een oplossing. Van een definitief akkoord tussen de Amsterdammers en de Bundesliga-club is vooralsnog geen sprake, maar de deur naar een hereniging staat nadrukkelijker open dan eerder deze transferperiode.