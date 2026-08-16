Kenneth Perez wil rode kaart voor succestrainer Eredivisie: 'Opzouten! Stop ermee!'

Kenneth Perez ergerde zich zaterdagavond flink aan Lee-Roy Echteld. De trainer van AZ zou zich theatraal hebben gedragen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-4 zege), bijvoorbeeld bij de viering van de 0-1 van Peer Koopmeiners.

Nadat Koopmeiners direct uit een hoekschop scoorde, omhelsde Echteld een van zijn assistenten. Vermoedelijk ontfermt die assistent zich over de standaardsituaties bij AZ. Verder liet hij zich meermaals gelden richting de arbitrage. Zijn gedrag leverde de trainer na een uur spelen een gele kaart op.

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Perez uit zondagavond zijn frustratie in het programma Dit was het Weekend. “Leeroy, dat toneelspel dat je altijd speelt langs de lijn! Daar stoor ik me echt aan. We hebben gehoord dat er harder zal worden opgetreden tegen het gedrag van trainers die altijd klagen”, zegt Perez, terwijl beelden worden getoond van Echteld die knipoogt en een en ander roept. “Dit hoort niet en dit is niet leuk voor de vierde man, om elke keer zo’n tierende trainer op je af te krijgen.”

“Echteld kreeg geel, maar wat kan hem een gele kaart schelen? Geef gelijk rood. Hup, opzouten”, vindt de analist. “Stop ermee. Ze hebben het altijd over respect voor de arbitrage. Die knuffel met de spelhervattingentrainer… Kom op man. Als Dani de Wit de bal gewoon wegkopt, is er niks aan de hand. Als je iets heel bijzonders of ingewikkelds hebt verzonnen, be my guest. Maar ze kregen ook nog een doelpunt tegen uit een standaardsituatie, toen heb ik ze niet in beeld gezien. Doe even normaal! Dit was echt te veel toneel van hem.”

Echteld is sinds januari werkzaam als hoofdtrainer van AZ en wist sindsdien al de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal te winnen. Met twee overwinningen zijn de Alkmaarders goed begonnen aan het nieuwe seizoen. AZ gaat op basis van het doelsaldo aan kop in de Eredivisie.