Paris Saint-Germain kan niet profiteren van rode kaart en grijpt naast Supercup

RC Lens heeft ten koste van Paris Saint-Germain de Franse Supercup veroverd na een meeslepende wedstrijd. Florian Thauvin maakte in de eerste helft het enige doelpunt, waarna Lens ondanks een vroege rode kaart voor Kyllian Antonio ruim vijftig minuten standhield. PSG voerde de druk steeds verder op, zag een treffer worden afgekeurd en eindigde na rood voor Nuno Mendes eveneens met tien man.

Paris Saint-Germain, nog zonder Mika Godts in de wedstrijdselectie, nam vanaf de aftrap het initiatief in Stade Bollaert-Delelis. De bezoekers zetten Lens vroeg vast en kregen via Khvicha Kvaratskhelia ook de eerste serieuze mogelijkheden. Na acht minuten moest doelman Robin Risser al stevig ingrijpen op een schot van de aanvaller, waarna Maghnes Akliouche de rebound naast werkte.

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Lens kwam nauwelijks onder de Parijse druk vandaan, maar vond halverwege de eerste helft steeds meer ruimte. Lucas Beraldo voorkwam eerst met een sterke tackle dat Franjo Ivanovic gevaarlijk kon worden, waarna Thauvin kort daarna met een voorzet Matvey Safonov aan het werk zette.

In de 32ste minuut sloeg Lens vervolgens toe. Na voorbereidend werk van Abdallah Sima kreeg Matthieu Udol de bal aan de linkerkant. Zijn voorzet belandde aan de overzijde bij Thauvin, die zonder aan te nemen met rechts afrondde: 1-0. Na controle bleef de treffer staan.

Lens met tien man verder

Zeven minuten na de openingstreffer kreeg Lens een zware tegenvaller te verwerken. Antonio zette in de middencirkel zijn voet te hoog in een duel met Akliouche en raakte de PSG-aanvaller aan zijn rechterenkel. Scheidsrechter Jérémie Pignard trok direct rood.

PSG probeerde de numerieke meerderheid nog voor rust uit te buiten. Désiré Doué kwam in de extra tijd het dichtst bij de gelijkmaker. Vanaf de rechterkant van het strafschopgebied schoot hij vanuit een lastige hoek tegen de lat.

Ook na rust hield Lens zich aanvankelijk opvallend goed staande. Cuisance dwong Safonov zelfs tot een redding met een halve volley, terwijl PSG moeite had om openingen te vinden. Luis Enrique greep na een uur spelen stevig in met de komst van Nuno Mendes, Fabian Ruiz en Ousmane Dembélé.

De druk nam daarna snel toe. Mendes kreeg na een fraaie hakbal van Doué een grote kans, maar Risser won het één-tegen-éénduel. Niet veel later schoot Doué rakelings over en moest de doelman opnieuw redden op een inzet van de aanvaller.

PSG denkt aan gelijkmaker

Een kwartier voor tijd leek PSG alsnog langszij te komen. Vitinha opende richting Doué, waarna Fabian Ruiz met links afrondde. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Lens bleef vervolgens met man en macht verdedigen. Risser bokste opnieuw een gevaarlijke inzet van Doué weg en zag Dembélé daarna een volley hoog over schieten.

In de 87ste minuut verdwenen het numerieke overwicht voor PSG. Mendes kreeg rechtstreeks rood nadat hij op de middenlijn met zijn elleboog Skoras raakte. Kort daarna dacht Lens zelfs de 2-0 te maken via een kopbal van Udol, maar Pignard had bij de voorafgaande voorzet al gefloten voor een overtreding.

PSG kreeg vijf minuten extra tijd om alsnog een gelijkmaker af te dwingen. Doué testte Risser nog eenmaal met een gevaarlijk schot, maar Lens bleef compact verdedigen en gaf de voorsprong niet meer uit handen.