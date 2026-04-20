De spelers en stafleden van de Italiaanse club Calcio Foggia hebben zondagavond moeten vluchten voor hun eigen aanhang. Na een 1-0 nederlaag op bezoek bij Monopoli bestormde de woedende harde kern het speelveld. De aanhoudende reeks van teleurstellende resultaten en de naderende degradatie bleken de druppel die de emmer deed overlopen voor de meegereisde supporters.

Foggia bevindt zich momenteel in een diepe sportieve crisis, waarbij de ploeg slechts één van de laatste zes competitieduels winnend wist af te sluiten. Door de verliespartij tegen Monopoli staat de club op een teleurstellende achttiende plaats in de Serie C, waar de formatie momenteel onder de degradatiestreep ligt. Hierdoor bevindt de ploeg zich in de gevarenzone voor de play-outs en dreigt een definitieve degradatie naar de Serie D, het vierde niveau van Italië.

Artikel gaat verder onder video

De ongeregeldheden zorgden ervoor dat de wedstrijd tegen Monopoli voor ten minste tien minuten moest worden gestaakt. Fans betraden het gras om hun onvrede over de sportieve teloorgang duidelijk te maken, waarna de spelers en de technische staf de catacomben van het stadion moesten opzoeken. De politie moest ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen en heeft daarbij op het speelveld ten minste één aanhouding verricht. In een officiële verklaring heeft de Lega Pro de gewelddadigheden inmiddels scherp veroordeeld.

Het wachten is nu op de tuchtrechtelijke maatregelen vanuit de Italiaanse voetbalbond. De verwachting is dat de FIGC later deze week met definitieve sancties komt, waarbij boetes of het spelen van wedstrijden achter gesloten deuren tot de reële mogelijkheden behoren. Ondertussen moet Foggia zich opmaken voor een cruciale seizoensafsluiter. Aankomende zondag speelt de ploeg=Salernitana.. Dat duel zal definitief bepalen of de club veroordeeld wordt tot de play-outs of direct afdaalt naar de amateurs.