Gheorghe Hagi is maandag officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Roemenië. De voormalig speler van onder meer Real Madrid en Barcelona heeft een vierjarig contract getekend bij de nationale voetbalbond. Hagi volgt hiermee Mircea Lucescu op, die eerder deze maand op tachtigjarige leeftijd kwam te overlijden aan de gevolgen van meerdere hartaanvallen.

Onder het bewind van Lucescu slaagde Roemenië er onlangs niet in om een ticket te bemachtigen voor het aanstaande wereldkampioenschap. Nadat de ploeg in de groepsfase als derde was geëindigd achter Oostenrijk en Bosnië en Herzegovina, bood de winst in de Nations League-poule nog een ontsnappingsroute via de play-offs. Daarin bleek Turkije in de halve finale echter te sterk. Kort na deze sportieve teleurstelling werd Lucescu met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar hij op 7 april overleed.

Voor de 125-voudig Roemeens international betekent zijn nieuwe aanstelling een terugkeer op het oude nest. In 2001 stond Hagi ook al aan het roer bij zijn vaderland, maar destijds stapte hij na slechts vier duels op nadat kwalificatie voor het WK in Zuid-Korea en Japan werd misgelopen. Bondsvoorzitter Răzvan Burleanu is verheugd dat de oefenmeester nu terug is. "Na diverse pogingen om de heer Hagi als bondscoach te krijgen, kunnen we vandaag bevestigen dat hij terugkeert bij het nationale team", aldus de president.

Hagi was clubloos, nadat hij afgelopen zomer was vertrokken bij Farul Constanța. Bij die club was hij sinds de zomer van 2021 werkzaam als hoofdtrainer. De trainer laat op instagram weten dat het een eer is te werken voor de nationale ploeg. "Het Roemeense nationale elftal is altijd het belangrijkste geweest in mijn carrière, ongeacht waar ik ben geëvolueerd als speler. Het is altijd een uitdaging geweest, een vreugde dat ik een heel land gelukkig mocht maken en dat wens ik nu ook als coach van Roemenië."

Hagi begint in juni aan zijn nieuwe klus, wanneer Roemenië zich voorbereidt op de nieuwe cyclus van de Nations League. De ploeg speelt in die periode twee vriendschappelijke wedstrijden.