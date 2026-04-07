Mircea Lucescu is dinsdagavond overleden, zo melden media in Roemenië. Vorige week werd al bekend dat de tachtigjarige trainer onwel was geworden bij een teambespreking van Roemenië. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij vrijdag al meerdere hartinfarcten kreeg. Vier dagen later is Lucescu overleden.

Lucescu greep eind vorige maand met Roemenië naast een ticket voor het WK van komende zomer, door een 1-0 nederlaag tegen Turkije. De bondscoach zou dinsdag in een oefenwedstrijd tegen Slowakije voor het laatst op de bank zitten, maar de bondscoach werd zondag onwel tijdens een teambespreking en werd daarom in allerijl naar het ziekenhuis vervoerd. Daar was zijn situatie volgens de Roemeense voetbalbond al snel weer 'stabiel', waardoor de trainer vandaag (vrijdag) weer zou worden ontslagen. Voordat dat kon gebeuren werd hij vrijdagochtend getroffen door een hartaanval.

Lucescu werd direct naar de spoedeisende hulp gebracht, waar hij met succes werd gereanimeerd. "Zijn situatie is op dit moment stabiel, hij wordt continu gemonitord door specialisten. De patiënt blijft voorlopig op de afdeling cardiologie, waar hij de benodigde zorg krijgt", liet het ziekenhuis weten in een verklaring. Vier dagen later is echter het nieuws naar buiten gekomen dat hij is overleden. Hij kampte met ernstige hartritmestoornissen.

De ervaren Lucescu was tot voor kort bezig aan zijn tweede periode als bondscoach van zijn vaderland, een ambt dat hij ook tussen 1981 en 1986 vervulde. Als clubtrainer werkte hij onder meer in Italië, bij clubs als Brescia en Internazionale, en in Turkije bij Galatasaray en Besiktas. Het bekendst is hij vermoedelijk van zijn jarenlange dienstverband bij Shakhtar Donetsk, waar Lucescu van 2004 tot 2016 aan het roer stond. Met de Oekraïense club won hij in 2009 de UEFA Cup.