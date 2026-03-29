Mircea Lucescu is zaterdag onwel geworden tijdens een teambespreking van de nationale ploeg van Roemenië. De 80-jarige bondscoach is ter plaatse behandeld door de medische staf en daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht, zijn conditie is volgens de Roemeense voetbalbond inmiddels 'stabiel'.

Roemenië werd donderdag in de halve finales van de play-offs voor het WK uitgeschakeld door Turkije. Een doelpunt van voormalig N.E.C.-speler Ferdi Kadioglu bleek in Istanbul beslissend: 1-0. De Turken mogen nu met Kosovo - dat in de halve finales afrekende met Slowakije - gaan uitvechten wie zich plaatst voor de eindronde van komende zomer.

De Roemenen oefenen komende dinsdag tegen de Slowaken. Lucescu zou in dat duel voor het laatst als bondscoach op de bank zitten, maar lijkt de wedstrijd aan zich voorbij te moeten laten gaan. "Op dit moment is de conditie van de bondscoach stabiel", schrijft de Roemeense voetbalbond FRF in een verklaring. "In overeenstemming met de medische protocollen en om risico's uit te sluiten is hij naar het ziekenhuis gebracht om verder onderzocht en gemonitord te worden."

Als Roemenië zich wél had weten te kwalificeren, dan was Lucescu de oudste bondscoach ooit op een WK-eindronde geworden. De ervaren trainer is bezig aan zijn tweede periode als bondscoach van zijn vaderland, een ambt dat hij ook tussen 1981 en 1986 vervulde. Als clubtrainer werkte hij onder meer in Italië, bij clubs als Brescia en Internazionale, en in Turkije bij Galatasaray en Besiktas. Het bekendst is hij vermoedelijk van zijn jarenlange dienstverband bij Shakhtar Donetsk, waar Lucescu van 2004 tot 2016 aan het roer stond. Met de Oekraïense club won hij in 2009 de UEFA Cup.