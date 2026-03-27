Marciano Vink is kritisch op de manier waarop Suriname woensdagnacht is uitgeschakeld in de strijd om een ticket voor het WK van komende zomer. Tegen Bolivia kwam de ploeg van bondscoach Henk ten Cate nog wel op voorsprong, maar wat Natio daarna liet zien was volgens Vink 'belabberd'.

Onder Ten Cates voorganger, Stanley Menzo, greep Suriname in de laatste speelronde van de reguliere kwalificatiereeks door een 3-1 nederlaag tegen Guatemala naast een rechtstreeks startbewijs voor het WK. Daardoor was het land veroordeeld tot het spelen van de intercontinentale play-offs. In de halve finale zette Liam van Gelderen Suriname vlak na rust nog wel op voorsprong, maar Bolivia won uiteindelijk met 2-1 en plaatste zich zo voor de eindstrijd. Daarin is Irak de tegenstander.

Voor Vink, die zijn interlands voor Nederland speelde maar tevens Surinaamse roots heeft, was de uitschakeling 'een harde klap', zo bevestigt hij bij ESPN. "Er zijn een heleboel fans die Suriname een warm hart toedragen. Tegen Guatemala was het heel slecht, maar nu... Laat ik het zo zeggen: de eerste helft viel het mee. Toen zag je bij Gyrano Kerk en Tjaronn Chery wel dat ze er af en toe goed uitkwamen. Maar na de 1-0 en de wissels vond ik het echt een belabberd niveau worden."

"Het werd steeds slechter en ze kwamen er ook niet meer uit", vervolgt Vink. "Je kon bijna op de doelpunten van Bolivia wachten, dat vond ik wel zonde." De analist is dan ook kritisch op het strijdplan van Ten Cate. Vink had een 'iets agressievere aanpak' beter gevonden: "Dat je zelf gaat voetballen en zelf druk op de bal zet in plaats van constant gegroepeerd bij elkaar op de eigen helft. Dat is de problemen op je afroepen. Als je dat niet met elkaar dag in dag uit oefent, dan kan compact spelen ook heel saai en heel vervelend zijn. En soms ook best wel heel lastig, voor de spelers zelf. Dat vond ik bij Suriname in de tweede helft. Met één wissel in de tweede helft viel alle vastigheid weg. Bolivia heeft dat gewoon afgestraft", aldus Vink.