Het liep afgelopen vrijdag compleet uit de hand tijdens de wedstrijd tussen de vrouwenteams van Stokkem VV en Lommel SK. Kort na het fluitsignaal ontstond er ruzie met een speelster van Stokkem. Volgens de club sloeg de scheidsrechter de speelster meerdere keren in het gezicht.

Volgens de scheidsrechter begon de agressie bij de speelsters van Stokkem VV. “Ik kreeg zeven klappen en mijn broek werd uitgetrokken’’, reageert de arbiter fel. Bij een 13-2 eindstand sloeg de vlam in de pan, maar over de aanleiding verschillen de meningen enorm.

Hij sloeg me op mijn slaap

Speelster Wendy Mees van Stokkem VV vertelt wat er gebeurde: "De ref kwam neus aan neus met mij staan. Ik duwde hem van mij af, omdat hij in mijn persoonlijke ruimte stond". Volgens haar sloeg de man daarna hard terug. "Dan haalde hij twee keer uit, onder meer op mijn linkerslaap. Ik ben zelfs even flauwgevallen."

Haar trainer, Roel Ramaekers, schrok enorm. "Dit is ongezien. In het verleden zag ik al hoe een scheidsrechter beschermd moest worden tegen toeschouwers, maar een scheidsrechter die speelsters slaat, had ik nog nooit gezien."

Botbreuk voor hulpverlener

Drie mensen probeerden de scheidsrechter weg te halen bij de speelster. Eén van hen was Brent Beckers. Hij wilde helpen, maar raakte zwaargewond. "Ik zag hoe de scheidsrechter ontstak in een blinde woede en Wendy begon te slaan. Iedereen was verbouwereerd", zegt Beckers. "We hebben met drie mensen de man van haar af moeten trekken. De scheidsrechter is dan op mij gevallen en zo heb ik een scheenbeenbreuk opgelopen."

De scheidsrechter is boos

De scheidsrechter zegt dat het verhaal anders in elkaar zit. Hij vindt het niet eerlijk dat iedereen hem nu de schuld geeft. "In mijn verslag heb ik het ook zo geschreven, maar ik word al veroordeeld nog voor ik me kan verdedigen", zegt hij. "Ik word afgeschilderd als de grote schuldige, terwijl er meerdere kanten zijn. Ik ga ook zelf een klacht indienen bij de politie."

De politie zoekt het uit

De politie doet nu onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Dirk Minten van de politie zegt: "Er is een onderzoek geopend naar opzettelijke slagen en verwondingen". De politie heeft met iedereen gepraat, maar weet nog niet wie er is begonnen. "Het is nog niet helemaal duidelijk wie begonnen is. Dat moet het onderzoek uitwijzen. Het parket buigt zich erover."