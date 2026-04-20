Rafael van der Vaart is zwaar onder de indruk van het vertoonde spel van in de bekerfinale tussen AZ en NEC (5-1). De buitenspeler stond aan de basis van de openingsgoal van de Alkmaarders en speelde verder een goede wedstrijd. Na 55 minuten moest hij geblesseerd naar de kant.

AZ wist zondag met ruime cijfers te winnen van NEC in de finale van de KNVB Beker: 5-1. De meest opvallende man aan Alkmaarse zijde was Daal, die enkele goede acties in huis had. De vleugelspeler stond aan de basis van de 1-0, toen hij na een rush de achterlijn haalde en de bal terugtrok. Via via kwam deze voor de voeten van Mees de Wit, die de openingsgoal binnenschoot.

Tien minuten na rust moest Daal zich aangeslagen laten vervangen door Isak Jensen, waarna AZ uiteindelijk uitliep naar een 5-1 overwinning. “Vanaf minuut één was hij de beste”, is Van der Vaart lyrisch over de 22-jarige buitenspeler in Studio Voetbal. “Hij was eigenlijk de enige die deed wat je moest doen in een finale: je eigen spel spelen.”

De analist geeft aan dat hij Daal een ‘openbaring’ vond tijdens het duel in De Kuip. “Ik wist dat hij goed was, maar als je dit kan laten zien in een finale… Het was echt fantastisch om te zien”, aldus Van der Vaart. “Het is een verdiende overwinning voor AZ. Je kon zien dat zij vorig jaar al een finale hadden gespeeld; dat merkte je aan het begin van de wedstrijd. Als je kijkt naar de spanning en hoe spelers een bal aannamen, dan was AZ vanaf de eerste minuut veel beter dan NEC.”