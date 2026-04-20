Huiberts weigert bekerwinst 'kroon op zijn werk' te noemen: ‘Niet overdrijven’

AZ-directeur van voetbalzaken Max Huiberts toont zondagavond na de gewonnen finale zijn emoties in gesprek met ESPN. Tegenover Hans Kraay jr. geeft de technisch directeur toe dat hij dolblij is, zeker na de reeks verloren finales van de afgelopen jaren. Ondanks de vreugde na het laatste fluitsignaal blijft Huiberts echter nuchter wanneer de interviewer de prijs bestempelt als de 'absolute kroon op zijn werk'.

Huiberts staat te glunderen voor de camera en kan zijn geluk niet op na de bekerwinst. "Je wilt dat ik ga dansen en juichen, ik ben zo blij", geeft de directeur eerlijk toe. Kraay keek de laatste minuten naast de TD op de tribune en verbaasde zich over zijn passie: "Ik zat de laatste paar minuten naast je, ik heb je nog nooit zo gezien."

De angst voor een nieuw trauma

Artikel gaat verder onder video

Dat de spanning Huiberts bijna te veel wordt, is gezien zijn historie in De Kuip niet vreemd. Huiberts heeft een moeizame verhouding met finales in Rotterdam. "Ik kom natuurlijk van diep. Ik ben hier in tien jaar tijd vier keer eerder geweest. Ik heb hier zelfs als speler nog een finale verloren. Dan ga je niet met vol vertrouwen op die tribune zitten. Je denkt toch de hele tijd: het zal toch niet weer gebeuren?"

Wanneer Kraay jr. de overwinning de ‘absolute kroon’ op zijn werk bij AZ noemt, blijft Huiberts rustig en corrigeert hij de verslaggever direct. "Nee, je moet het niet overdrijven", reageert hij. "Maar het is wel heel mooi voor alle mensen binnen de club met wie ik de afgelopen jaren zo fijn heb samengewerkt. Er zit ontzettend veel kwaliteit bij AZ."

Een gebaar naar Robert Eenhoorn

Huiberts vergeet in de feestvreugde ook voormalig algemeen directeur Robert Eenhoorn niet. "Vorig jaar was er geen twijfel dat hij de prijs uit had moeten reiken, maar toen verloren we de finale helaas", blikt Huiberts terug. Nu de beker eindelijk wel mee naar Alkmaar gaat, is de eer volgens de technisch directeur duidelijk. "Deze overwinning is ook voor Robert, honderd procent."