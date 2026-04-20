Mees de Wit is in extase: 'Ik had al gezegd dat ik zou scoren'

Mees de Wit is in extase na de bekerwinst van AZ op NEC (5-1). De verdediger was trefzeker, en dat was precies het gevoel waar hij deze week al mee rondliep.

In gesprek met verslaggever Silven Potters van FCUpdate laat De Wit weten dat de opluchting groot is: "We hebben de finale vorig jaar verloren; nu pakken we hem en stellen we Europees voetbal veilig. Dat was het doel, we zijn met z'n allen ontzettend blij."

Artikel gaat verder onder video

De Wit brak de ban in De Kuip door na 32 minuten spelen de Alkmaarders op voorsprong te zetten: "Scoren is onbeschrijfelijk, zeker met al die fans in het stadion. Een mooi verhaal is dat ik tegen de materiaalman al had gezegd dat ik zou gaan scoren. Ik rende na mijn doelpunt direct naar hem toe en toen gaf hij mij een kus op mijn hoofd."

De Wit vindt dat de selectie moet genieten van dit succes voordat donderdag de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wacht: "We moeten dit de komende week goed gaan vieren, en daarna reizen we met de beker op zak naar Deventer."