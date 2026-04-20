Conflict tussen Hélène Hendriks en Talpa? Presentatrice reageert bij terugkeer

Hélène Hendriks lijkt zich niet zoveel zorgen te maken om haar positie bij Talpa. Zondagavond keerde de presentatrice terug bij De Oranjezondag, na een verrassende afwezigheid in de uitzending van een week eerder.

Hendriks was zondag 12 april absent bij De Oranjezondag, waardoor Thomas van Groningen de presentatie voor zijn rekening nam. Van Groningen zei dat Hendriks 'andere dingen' te doen had en daarom een avond vrij had. Johan Derksen stelde in zijn podcast Groeten uit Grolloo dat de vork anders in de steel zat.

Johan Derksen: ‘Hélène Hendriks gepasseerd’

Volgens Derksen was Hendriks gepasseerd. “Daar was ze echt een beetje pissig om, want ze zegt: 'Het is mijn show en die Thomas zit iedere dag al bij Nieuws van de Dag en bij Vandaag Inside en nu doet hij weer mijn show, terwijl ik de host ben.’”

"Ze begreep er niks van en wij begrepen er ook niks van, maar ze is dan niet hard genoeg om tegen zo'n man te zeggen: 'Hé, wacht even, dit is mijn programma en ik presenteer dat’”, zei Derksen verder.

Hélène Hendriks ontkent conflict

Hendriks ontkende in gesprek met De Telegraaf al dat er sprake was van een conflict. Toen ze zondagavond terugkeerde, grapte tafelgast Rutger Castricum: "Wat leuk dat jij je eigen talkshow mag presenteren." Hendriks antwoordde: “Dat vind ik zelf ook leuk, ja. Want ik was zelf ook nog nooit op tv, hè.”

Ze stelde zich mild op richting haar vervanger. “Thomas, ik ben er hartstikke blij mee. En volgens mij zit hij er volgende week weer en dan zit hij gewoon hier lekker aan tafel.”