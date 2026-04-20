Live voetbal 1

Ajax mikt op transfervrije komst Bailey Rice

20 april 2026, 15:20
Bailey Rice van Rangers
Foto: © Imago
4 reacties
Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ajax wil zich komende zomer transfervrij versterken met Bailey Rice, zo weet Fabrizio Romano. De negentienjarige controleur loopt uit zijn contract bij Rangers FC en heeft nog altijd niet verlengd, waardoor een vertrek uit Schotland een serieuze optie is.

Rice debuteerde in februari 2023 op zestienjarige leeftijd al in de hoofdmacht van Rangers FC. De middenvelder speelde sindsdien niet heel vaak meer in het eerste elftal: in totaal kwam hij tot dusver tot zestien wedstrijden voor Rangers, waarin hij niet betrokken was bij doelpunten. Rice beschikt nu over een aflopend contract.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Romano is Ajax een van de clubs die interesse heeft om de jonge Schot transfervrij over te nemen. Of de Amsterdammers al contact met hem hebben opgenomen is niet duidelijk. Ook is onbekend of Rice in beeld is als versterking voor het eerste elftal of dat hij bij Jong Ajax aan de slag zou moeten gaan.

Wat wel duidelijk is, is dat Ajax concurrentie heeft in de strijd om de handtekening van Rice. Rangers heeft de hoop op een langer verblijf van de controleur nog niet opgegeven, terwijl ook Schalke 04 in de race is. De Duitse club zou hem zelfs al een persoonlijke aanbieding hebben gedaan.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Willem van Hanegem met De Kuip

Willem van Hanegem hekelt berichtgeving ESPN over Ajax: ‘Allemaal enge gasten!’

  • Gisteren, 07:55
  • Gisteren, 07:55
  • 8
Johan Derksen

Derksen: 'Alex Pastoor is ervan overtuigd dat hij kandidaat bij Ajax is'

  • vr 17 april, 22:36
  • 17 apr. 22:36
  • 6
Dani Ceballos van Real Madrid met Ajax-td Jordi Cruijff en de Johan Cruijff ArenA

Ajax niet kansloos bij Ceballos? 'Vergis je niet in de gunfactor van Jordi Cruijff'

  • vr 17 april, 17:48
  • 17 apr. 17:48
  • 9
0 4 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

12deman
907 Reacties
295 Dagen lid
767 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax blijf mikken, raak wordt het niet meer.

dilima1966
3.466 Reacties
1.043 Dagen lid
16.985 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax zou beter er aan doen om Bernardo Silva of Dani Ceballos vast te kunnen leggen ook transfervrij meer ervaring spelers ik denk zelf dat Bailey Rice hij het zelfde wordt als met McConnell voor ajax

Just Me
119 Reacties
33 Dagen lid
59 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed genoeg voor Ajax ,want het is te treurig om op te noemen wat er gebeurd bij Ajax.

Jopie14
270 Reacties
76 Dagen lid
296 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alweer een ervaren 19-jarige...🤔

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Bailey Rice

Bailey Rice
Glasgow Rangers
Team: Rangers
Leeftijd: 19 jaar (4 okt. 2006)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Rangers
0
0
2024/2025
Rangers
7
0
2023/2024
Rangers
2
0
2022/2023
Rangers
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws