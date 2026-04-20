Ajax wil zich komende zomer transfervrij versterken met , zo weet Fabrizio Romano. De negentienjarige controleur loopt uit zijn contract bij Rangers FC en heeft nog altijd niet verlengd, waardoor een vertrek uit Schotland een serieuze optie is.

Rice debuteerde in februari 2023 op zestienjarige leeftijd al in de hoofdmacht van Rangers FC. De middenvelder speelde sindsdien niet heel vaak meer in het eerste elftal: in totaal kwam hij tot dusver tot zestien wedstrijden voor Rangers, waarin hij niet betrokken was bij doelpunten. Rice beschikt nu over een aflopend contract.

Volgens Romano is Ajax een van de clubs die interesse heeft om de jonge Schot transfervrij over te nemen. Of de Amsterdammers al contact met hem hebben opgenomen is niet duidelijk. Ook is onbekend of Rice in beeld is als versterking voor het eerste elftal of dat hij bij Jong Ajax aan de slag zou moeten gaan.

Wat wel duidelijk is, is dat Ajax concurrentie heeft in de strijd om de handtekening van Rice. Rangers heeft de hoop op een langer verblijf van de controleur nog niet opgegeven, terwijl ook Schalke 04 in de race is. De Duitse club zou hem zelfs al een persoonlijke aanbieding hebben gedaan.