'FC Groningen aast op Almere City-parel Marley Dors'

24 mei 2026, 11:31
Marley Dors viert een treffer voor Almere City
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Groningen hoopt zich komende zomer te versterken met Marley Dors, zo melden verschillende bronnen. De twintigjarige buitenspeler brak dit seizoen door bij Almere City FC, dat momenteel hard probeert om zijn contract te verlengen.

De 20-jarige Dors begon het seizoen als speler van Jong Almere City, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Op dat niveau maakte de linksbuiten een prima indruk, door in 24 wedstrijden zestien keer tot scoren te komen. Trainer Jeroen Rijsdijk gunde Dors in oktober vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal, maar pas in de slotfase van het seizoen groeide hij uit tot basisspeler. In de play-offs was Dors in beide wedstrijden in de eerste ronde tegen FC Den Bosch trefzeker, daarna pikte hij ook in de tweede ronde tegen De Graafschap een doelpunt en een assist mee.

Bij Almere City ligt Dors nog vast tot medio 2027, maar de club hoopt de zelfopgeleide buitenspeler - die zijn jeugdinterlands voor Suriname speelt - langer aan zich te kunnen binden, zo meldt Voetbal International zondagochtend. "Almere wil de doorgebroken buitenspeler niet nu al verkopen en ziet in hem een belangrijke schakel voor volgend seizoen", schrijft Sjoerd Benjamin Keizer van het weekblad op X. Keizer meldt daarbij ook dat onder meer FC Groningen de aanvaller in het vizier heeft.

Het account WFCGRONINGEN maakte al eerder melding van de vermeende belangstelling van FC Groningen in Dors; en stelde dat scout Peter Moltmaker op 9 mei jongstleden voor de aanvaller op de tribune zat in het duel met De Graafschap in Doetinchem (2-2).

Marley Dors

Marley Dors
Almere City FC
Team: Almere
Leeftijd: 20 jaar (11 jun. 2005)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Almere II
24
16
2025/2026
Almere
6
1
2024/2025
Almere II
25
7
2024/2025
Almere
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

