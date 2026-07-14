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Lichtpuntje van Oranje op het WK kan mooie transfer naar Serie A maken

14 juli 2026, 07:25
Nederland tegen Japan
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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AS Roma heeft zijn zinnen gezet op Crysencio Summerville en bereidt een poging voor om de vleugelaanvaller over te nemen van West Ham United, dat meldt Gianluca di Marzio. De Italiaanse topclub is al langere tijd gecharmeerd van de 24-jarige Oranje-international en ziet deze zomer een ideale kans om toe te slaan. 

Tijdens het WK debuteerde de buitenspeler voor het Nederlands elftal en kwam hij in vier wedstrijden in actie. Daarin was hij goed voor twee goals en twee assists. Gezegd mag worden dat Summerville één van de lichtpuntjes was van een verder teleurstellend WK van Oranje.

Op clubniveau degradeerde de Nederlander met West Ham United uit de Premier League. 

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Het lijkt erop dat de Engelse club niet lang meer kan genieten van de diensten van Summerville. Volgens Di Marzio is AS Roma 'zeer geïnteresseerd' in de aanvaller. "De vleugelspeler is altijd populair geweest bij de club en ze proberen hem nu te contracten", klinkt het. Galatasaray, Manchester United en Chelsea zouden ook geïnteresseerd zijn in Summerville.

Vind jij AS Roma een geschikte club voor Crysencio Summerville?

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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Milan
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