Lichtpuntje van Oranje op het WK kan mooie transfer naar Serie A maken

AS Roma heeft zijn zinnen gezet op en bereidt een poging voor om de vleugelaanvaller over te nemen van West Ham United, dat meldt Gianluca di Marzio. De Italiaanse topclub is al langere tijd gecharmeerd van de 24-jarige Oranje-international en ziet deze zomer een ideale kans om toe te slaan.

Tijdens het WK debuteerde de buitenspeler voor het Nederlands elftal en kwam hij in vier wedstrijden in actie. Daarin was hij goed voor twee goals en twee assists. Gezegd mag worden dat Summerville één van de lichtpuntjes was van een verder teleurstellend WK van Oranje.

Op clubniveau degradeerde de Nederlander met West Ham United uit de Premier League.

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Het lijkt erop dat de Engelse club niet lang meer kan genieten van de diensten van Summerville. Volgens Di Marzio is AS Roma 'zeer geïnteresseerd' in de aanvaller. "De vleugelspeler is altijd populair geweest bij de club en ze proberen hem nu te contracten", klinkt het. Galatasaray, Manchester United en Chelsea zouden ook geïnteresseerd zijn in Summerville.