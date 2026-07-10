Live voetbal

Grote waarschuwing voor Sean Steur: 'Dit wordt een hel voor je'

10 juli 2026, 12:00
Sean Steur Newcastle United
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
Maak ons je Google-favoriet

Kenneth Perez is heel benieuwd hoe Sean Steur zich staande gaat houden bij Newcastle United. De analist verwacht dat de jonge middenvelder loodzware eerste maanden tegemoet gaat bij de club uit de Premier League.

Steur maakte afgelopen week de overstap van Ajax naar Newcastle United. The Magpies betalen een transfersom van zo'n 27 miljoen euro, inclusief bonussen, aan de Amsterdammers. Steur heeft zich tot medio 2031 verbonden aan Newcastle United, waar hij direct aansluit bij de selectie van Eddie Howe voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Artikel gaat verder onder video

"Ik wil Steur op de eerste training wel zien", zegt Perez in het programma Voetbalpraat van ESPN. "Hij komt daar lekker voetballen en dan: bam, de eerste tackle. En nog één. Als je daar doorheen komt, word je op de lange termijn waarschijnlijk een betere speler." Perez verwacht echter dat de eerste periode in Engeland bijzonder zwaar zal worden. "Ik denk dat de eerste drie maanden een hel worden."

Perez snapt wel waarom Newcastle United een transfersom van bijna dertig miljoen euro overheeft voor Steur. "Je moet het in perspectief zien. Clubs halen spelers niet meer op basis van wat ze hebben gepresteerd, maar op basis van progressie en potentie. Ze zien iets in deze jongen. Het is eigenlijk een jeugdspeler die ze kopen, met de hoop dat hij uitgroeit tot een topspeler. Wij zien een Eredivisie-speler, maar zij zien een van de grootste talenten. En voor topclubs is minder dan dertig miljoen euro voor zo'n speler tegenwoordig bijna een koopje."

➡️ Meer nieuws over Sean Steur

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff tijdens opening Kluivert Cruyff Court

Jordi Cruijff heeft keiharde boodschap voor Sean Steur

  • wo 8 juli, 23:01
  • 8 jul. 23:01
  • 7
Joël Veltman van Brighton

Joël Veltman verschijnt op trainingsveld van Ajax

  • wo 8 juli, 19:34
  • 8 jul. 19:34
  • 9
Johan Derksen / Ajax

Johan Derksen: Ajax loopt 54 miljoen euro mis met 'dom' besluit

  • di 7 juli, 23:08
  • 7 jul. 23:08
  • 8
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sean Steur

Sean Steur
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws