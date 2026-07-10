Grote waarschuwing voor Sean Steur: 'Dit wordt een hel voor je'

Kenneth Perez is heel benieuwd hoe zich staande gaat houden bij Newcastle United. De analist verwacht dat de jonge middenvelder loodzware eerste maanden tegemoet gaat bij de club uit de Premier League.

Steur maakte afgelopen week de overstap van Ajax naar Newcastle United. The Magpies betalen een transfersom van zo'n 27 miljoen euro, inclusief bonussen, aan de Amsterdammers. Steur heeft zich tot medio 2031 verbonden aan Newcastle United, waar hij direct aansluit bij de selectie van Eddie Howe voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

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"Ik wil Steur op de eerste training wel zien", zegt Perez in het programma Voetbalpraat van ESPN. "Hij komt daar lekker voetballen en dan: bam, de eerste tackle. En nog één. Als je daar doorheen komt, word je op de lange termijn waarschijnlijk een betere speler." Perez verwacht echter dat de eerste periode in Engeland bijzonder zwaar zal worden. "Ik denk dat de eerste drie maanden een hel worden."

Perez snapt wel waarom Newcastle United een transfersom van bijna dertig miljoen euro overheeft voor Steur. "Je moet het in perspectief zien. Clubs halen spelers niet meer op basis van wat ze hebben gepresteerd, maar op basis van progressie en potentie. Ze zien iets in deze jongen. Het is eigenlijk een jeugdspeler die ze kopen, met de hoop dat hij uitgroeit tot een topspeler. Wij zien een Eredivisie-speler, maar zij zien een van de grootste talenten. En voor topclubs is minder dan dertig miljoen euro voor zo'n speler tegenwoordig bijna een koopje."