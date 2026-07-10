staat mogelijk voor een avontuur in de Ligue 1. PSV is met RC Lens in gesprek over de verkoop van de verdediger, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Fransen zouden zelfs al een bod hebben uitgebracht op de international van Curaçao.

Het ED weet dat PSV en Lens ‘in overleg’ zijn over de verkoop van Obispo. De 27-jarige verdediger heeft nog een contract van één seizoen bij de Eindhovenaren. Wíl de landskampioen nog iets aan hem verdienen, is deze zomer mogelijk het perfecte moment.

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Voor Obispo zou een stap naar Lens zijn eerste buitenlandse avontuur betekenen. De verdediger speelde zijn hele leven, en jeugdopleiding bij PSV, op één seizoen als huurling van Vitesse na. Obispo kon nooit écht uitgroeien tot vaste basisspeler van de Eindhovenaren, maar vervulde wel een belangrijke rol als back-up verdediger.

Nu lonkt er dus een fraaie transfer naar RC Lens, dat afgelopen jaar als nummer twee eindigde achter Paris Saint-Germain, met zes punten verschil. De ploeg gaat daardoor de competitiefase van de Champions League in. Details van de mogelijke transfer, zoals een som of contractduur, is nog niets bekend.