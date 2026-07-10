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Prachtige transfer lonkt voor Armando Obispo (27): nummer 2 van Frankrijk meldt zich

10 juli 2026, 11:37
Armando Obispo
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Armando Obispo staat mogelijk voor een avontuur in de Ligue 1. PSV is met RC Lens in gesprek over de verkoop van de verdediger, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Fransen zouden zelfs al een bod hebben uitgebracht op de international van Curaçao.

Het ED weet dat PSV en Lens ‘in overleg’ zijn over de verkoop van Obispo. De 27-jarige verdediger heeft nog een contract van één seizoen bij de Eindhovenaren. Wíl de landskampioen nog iets aan hem verdienen, is deze zomer mogelijk het perfecte moment.

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Voor Obispo zou een stap naar Lens zijn eerste buitenlandse avontuur betekenen. De verdediger speelde zijn hele leven, en jeugdopleiding bij PSV, op één seizoen als huurling van Vitesse na. Obispo kon nooit écht uitgroeien tot vaste basisspeler van de Eindhovenaren, maar vervulde wel een belangrijke rol als back-up verdediger.

Nu lonkt er dus een fraaie transfer naar RC Lens, dat afgelopen jaar als nummer twee eindigde achter Paris Saint-Germain, met zes punten verschil. De ploeg gaat daardoor de competitiefase van de Champions League in. Details van de mogelijke transfer, zoals een som of contractduur, is nog niets bekend.

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Armando Obispo

Armando Obispo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (5 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
17
2
2024/2025
PSV
14
1
2023/2024
PSV
9
0
2022/2023
PSV
22
2

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Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Angers
0
0
0
2
Auxerre
0
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Brest
0
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Le Havre
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Le Mans
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