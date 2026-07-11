Davy Klaassen reageert fel op hardnekkig verhaal rond Míchel: 'Dat is echt onzin'

Er is volgens geen sprake van een taalbarrière tussen Ajax-trainer Míchel en zijn spelers. Volgens de aanvoerder van de Amsterdammers begrijpen de spelers precies wat de Spaanse oefenmeester bedoelt en is de kritiek volledig misplaatst. Na de oefenzege op AEK Larnaca (1-0) sprak Klaassen bovendien zijn vertrouwen uit in de duidelijke koers die de nieuwe trainer heeft ingezet.

Klaassen maakt korte metten met kritiek op Míchel

In gesprek met ESPN wordt Klaassen gevraagd naar de verhalen over het Engels van Míchel. De middenvelder maakt duidelijk dat daar binnen de selectie helemaal geen probleem van wordt gemaakt.

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'Ik versta alles wat hij zegt. Iedereen verstaat alles wat hij zegt', benadrukt Klaassen desgevraagd. Als wordt opgemerkt dat het tijdens een training leek alsof niet iedere speler de uitleg direct oppakte, wijst de Ajax-captain op een andere oorzaak.

'Dat heeft er niet mee te maken dat diegene het niet verstaat qua taal, maar meer dat hij dan bijvoorbeeld niet begrijpt welke positie hij moet innemen. Zeker in het voetbalinhoudelijke is het allemaal duidelijk en kunnen die praatjes over een taalbarrière de prullenbak in.'

Volgens Klaassen draait het momenteel vooral om het onder de knie krijgen van een compleet nieuwe manier van spelen. Dat is volgens hem ook logisch, omdat Ajax na een seizoen met meerdere trainers opnieuw vanaf het begin moet bouwen.

"Het is wel iets heel anders. We hebben vorig jaar drie trainers gehad, waardoor je niet echt de continuïteit hebt gehad en dit jaar weer op nul moet beginnen. Dan moet je snel stappen zetten", beseft de captain.

Duidelijk spelidee zorgt voor vertrouwen

Klaaasen merkt dat de nieuwe technische staf direct veel vraagt van de spelersgroep en dat Míchel heel helder is in zijn werkwijze. "Er komt gewoon een hele hoop op je af. Het is een nieuwe staf. Hij heeft een heel duidelijk spelidee en daar is hij heel specifiek in. Hij coacht dat heel duidelijk."

Die duidelijkheid stemt Klaassen optimistisch over de ontwikkeling van Ajax. "Ik ben heel blij dat hij een heel duidelijk spelidee heeft. Daar ga je aan schaven met z'n allen. Dat moet er uiteindelijk toe gaan leiden dat je een niet te kloppen team gaat worden. Als ik zie hoe we de eerste twee weken bezig zijn, heb ik daar heel veel vertrouwen in. Er wordt duidelijkheid gebracht en het is duidelijk wat we van elkaar moeten vragen. Ik ben positief over de stappen in de laatste weken."

Na de probleemloze overwinning op AEK Larnaca ziet Klaassen die ontwikkeling ook steeds vaker terug op het veld. "Dat we in ons spel een stuk verder zijn dan vorige week. Dat is ook vrij logisch en het moet ook, want we spelen over twee weken een belangrijke wedstrijd. Ik zie steeds meer dingen die we trainen en dat stemt positief. De stappen die we hebben gezet, zijn best groot."