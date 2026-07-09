Merel Ek heeft vrijdagavond voor de uitzending van De Oranjezomer een appje gestuurd naar Arne Slot over het bondscoachschap, zo vertelt ze in HNM De Podcast. De politiek verslaggever sprak de trainer aan met ‘meneer Slot’, waar Noa Vahle zich enorm voor schaamt.

De KNVB is momenteel op zoek naar een nieuwe bondscoach en een van de namen die veel wordt genoemd, is die van Slot. Het onderwerp zou vrijdag ook ter sprake komen bij De Oranjezomer, dus besloot Ek voor de uitzending het heft in eigen handen te nemen. “De journalist in mij werd helemaal wakker en de fan in mij misschien ook een beetje”, blikt ze terug in de podcast. Ek is supporter van Feyenoord, waar Slot tussen 2021 en 2024 aan het roer stond. “Ik zei: ik ga gewoon, net zoals in een politicus zou appen als ik iets wil checken, Arne Slot appen. Ik had zijn nummer via via gekregen. Misschien dacht hij: ‘Dit is het uitgelezen moment om te laten weten dat ik ervoor opensta’”, aldus Ek.

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Vahle vraagt zich af of Ek serieus dacht dat Slot haar de scoop zou geven. “Nee, maar je kunt ook uit een antwoord vaak een beetje opmaken hoe het zit.” Vervolgens noemt ze Peter Bosz als voorbeeld, die in een interview niet uitsloot dat hij bij Oranje aan de slag wil. “Dus ik dacht: als Arne Slot ook zo’n antwoord geeft, kun je toch een beetje iets zeggen.”

Vervolgens vraagt Vahle of Ek het appje aan Slot kan voorlezen. “Het was iets in de trant van: ‘Beste meneer Slot’”, zegt de politiek verslaggever, waarna Vahle moeilijke geluiden begint te maken. “Cringe”, reageert de voetbaljournalist. “Dat is toch netjes? Ik ken de hele man niet”, weerlegt Ek. “Ik ga toch niet naar iemand die wat ouder is dan ik, een groot trainer is en iemand die ik niet ken: ‘Hey Arne’.” Als Vahle en Hélène Hendriks vervolgens ‘Beste Arne’ als alternatief voorstellen, wijst Ek naar haar achtergrond. “Misschien omdat ik in de politiek zit en daar spreek je iedereen met u aan. Ik zal de tienduizendste zijn geweest die het vraagt, maar niet geschoten is altijd mis.”

Vlak nadat Ek het appje had gestuurd naar Slot, stuurde hij zowaar een antwoord terug. Op het moment dat duidelijk werd dat de trainer aan het typen was, werd de verslaggever volgens Vahle en Hendriks ‘behoorlijk hyper’. Ek: “Maar het hardste geschreeuw kwam van Noa toen ze zag wat ik had gestuurd.” Vahle bevestigt dat ze zich ervoor ‘schaamde’.

Het uiteindelijke antwoord van Slot kon Ek niet zo veel mee. “Hij is natuurlijk heel goed met de media en antwoord geven, dus hij gaf uiteraard geen antwoord waar je iets uit op kunt maken”, aldus de politiek verslaggever. “Hij zei alleen – en ik denk dat dat gelogen was – dat hij het leuk vond dat hij met ‘meneer Slot’ werd aangesproken en of dat betekende dat hij er oud uitziet.”