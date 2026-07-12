Kijkers storen zich aan commentator bij Argentinië - Zwitserland: 'Dit is propaganda'

Bij veel Nederlandse voetbalfans is een duidelijk anti-Argentinië-sentiment merkbaar tijdens het WK, maar er zijn ook mensen die het vinden doorslaan. Zo krijgt NOS-commentator Arman Avsaroglu veel kritiek op sociale media, nadat hij de rode kaart van Zwitserland zaterdagnacht 'zwaar gestraft' noemde.

Embolo ontving in de slotfase van de eerste helft al een gele kaart, toen hij hard doorliep op Leandro Paredes. Achttien minuten voor tijd volgde een tweede gele kaart voor een schwalbe. Scheidsrechter João Pinheiro dacht eerst dat Paredes een overtreding maakte en gaf geel aan de Argentijn, maar na een ingreep van zijn videoscheidsrechter Guillermo Pacheco draaide Pinheiro zijn besluit volledig om: geel voor Paredes, zijn tweede van de wedstrijd. Op dat moment stond het 1-1, maar in de verlenging moesten de tien overgebleven Zwitsers capituleren.

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Embolo verliet huilend het veld en Avsaroglu leefde met hem mee. "Ik vind het zwaar om Embolo hiervoor weg te sturen. Natuurlijk duikt hij voor je contact, maar op het moment dat hij gaat, is er wel degelijk contact", stelde de commentator. "Dit is verschrikkelijk om te zien, Embolo in tranen. Hij heeft zijn elftal gedupeerd, zo voelt dat. Maar om in deze fase van de wedstrijd dit te doen… Het is een uitermate zware straf van de arbitrage. Het is onverbiddelijk en het is zwaar gestraft. Al die verhalen over scheidsrechters en Argentinië, het wordt er niet minder op na vandaag. Voor de complotdenkers is dit koren op de molen. Maar Embolo, was gewoon blijven staan.” Later noemde Avsaroglu het een ‘dubieuze ingreep van de VAR’

Onder de samenvatting op YouTube zijn meerdere kritische reacties te lezen over Avsaroglu. “De commentator doet weer zo z’n best om de indruk te wekken dat de arbitrage Argentinië bewust aan het helpen was, terwijl dit een van de meest opzichte schwalbes was die ik ooit heb gezien en een terechte tweede gele kaart”, luidt een reactie met ruim duizend likes. “Als Iemand mij serieus gaat vertellen dat die dive geen gele kaart waard was, dan kan ik jouw opinie echt niet serieus nemen man”, vindt iemand anders.

In een andere reactie met honderden likes klinkt hetzelfde sentiment. “’Zwaar gestraft’, ‘dubieus’... Nee, vervelende commentator, dat is een schwalbe! Proberen de tegenstander en de scheidsrechter te naaien. En dus dom als je al een gele kaart hebt. Ben overigens geen fan van Argentinië.” Weer iemand anders schrijft: “De commentator was duidelijk geen fan van Argentinië. 😂” Verder wordt zelfs gesproken van 'propaganda' in het voordeel van Argentinië. Ook op X is soortgelijke kritiek te lezen.

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