Argentinië krijgt tiental Zwitserland pas in verlenging op de knieën en bereikt laatste 4

Argentinië heeft zich ten koste van Zwitserland geplaatst voor de halve finale van het WK. De regerend kampioen moest diep gaan tegen de Europeanen, die met tien man een verlenging uit het vuur wisten te slepen omdat het na 90 minuten 1-1 was gebleven. In de extra tijd zorgden een beauty van Julián Álvarez en een intikker van Lautaro Martínez alsnog voor de beslissing: 3-1.

Aan Argentijnse zijde voerde bondscoach Lionel Scaloni geen wijzigingen door ten opzichte van de moeizame zege op Egypte in de vorige ronde. Dat betekende dat voormalig Ajacieden Nicolás Taglafico en Lisandro Martínez opnieuw startten in de verdediging. Bij de Zwitsers wel een nieuwe naam in de basisformatie van Murat Yakin: Ardon Jashari maakte op het middenveld plaats voor Djibril Sow. Ook bij het Alpenland stond een voormalig Eredivisiespeler aan de aftrap: Ricardo Rodriguez (ex-PSV) begon als linksback.

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De Zwitsers begonnen overtuigend aan het duel en zetten Argentinië in de openingsfase tot diep op de eigen helft onder druk. Een eerste schietkans was echter niet besteed aan Sow, die na een prima aanval tot een slap schot kwam. Aan de overkant versierden de Argentijnen bij de eerste de beste aanval een hoekschop, die door Breel Embolo voor zijn eigen doel langs werd gekopt en dus tot een nieuwe corner leidde. Die werd bij de eerste paal door Alexis Mac Allister in de verre hoek achter Kobel gekopt, en zo was het na tien minuten spelen toch 1-0. De hoekschop werd genomen door Messi, die daarmee zijn totaal aantal assists op een WK-eindronde op 10 bracht. Daarmee is hij de vorige recordhouder, Diego Maradona, nu definitief voorbij.

Na de vroege openingstreffer bleef Argentinië makkelijk overeind tegen de Zwitsers, die wel wilden maar niet kónden. Een tweede schot van Sow, na twintig minuten, was weliswaar beter dan zijn eerste poging maar ging ook recht op Emiliano Martínez af. Na een halfuur zette Dan Ndoye ploeggenoot Embolo na een scherpe counter vrij voor het doel. Lisandro Martínez liet zich wegzetten, maar doelman Martínez kwam zijn doel uit en ving de spits op - waarbij hij de bal ook raakte. De Portugese scheidsrechter João Pinheiro zag er niets in en ook de VAR greep niet in, waardoor de Zwitsers konden fluiten naar een penalty. Het tempo van de wedstrijd zakte daarna terug, ook omdat het spel veelvuldig stillag wegens kleine overtredinkjes over en weer. Daardoor ging Argentinië halverwege met een 1-0 voorsprong de kleedkamer in.

Na rust waren de Zwitsers lange tijd niet bij machte om ook maar iets van gevaar te stichten voor het Argentijnse doel. Pas een kwartier na de hervatting moest Emiliano Martínez voor het eerst in actie komen, op een te slappe kopbal van Embolo. Even later was een tweede kopstoot van de Zwitserse spits een stuk krachtiger, maar weer redde de doelman, die daarna ook een schot van Granit Xhaka uit de hoek tikte.

Toen gebeurde er in korte tijd héél veel. Eerst kwamen de Zwitsers op gelijke hoogte: na een prima een-tweetje met Rodriguez schoof Ndoye beheerst de 1-1 in de verre hoek achter de kansloze Martínez. Korte tijd later ging Embolo naar de grond na een duel met Leandro Paredes bij de zijlijn. Pinheiro trok geel voor de Argentijn, maar de VAR greep in riep de arbiter naar het scherm om de beelden terug te kijken. Daaruit bleek dat Embolo al naar de grond ging voor hij überhaupt geraakt werd, en dus ging er een streep door de gele prent voor Paredes en was het juist de Zwitserse spits die op de bon ging. Dat had verstrekkende gevolgen, want Embolo hád al geel en moest er dus met rood vanaf.

Met een man minder beperkten de Zwitsers zich in de laatste 20 minuten van de officiële speeltijd enkel nog tot tegenhouden. Argentinië probeerde de klus te klaren zonder een verlenging te hoeven spelen en was daar in de negende (!) minuut van de blessuretijd nog dichtbij, toen Lisandro Martínez het met een halve omhaal probeerde na een hoekschop. Invaller Lautaro Martínez deed nog een poging zijn inzet met de hak van richting te veranderen, maar miste de bal, die door Kobel maar net naast kon worden getikt. Zo sleepten de Zwitsers er een verlenging uit.

Daarin bracht Scaloni met Thiago Almada voor Fernández nog een extra aanvallende kracht binnen de lijnen. Die liet het Argentijnse publiek heel even juichen met een hard schot dat weliswaar het net raakte, maar dan van de verkeerde kant van de paal - naast. Aan de overkant kwam Xhaka bij een zeldzame Zwitserse uitbraak tot een schot dat een metertje over het doel van Martínez zeilde.

Zwitserland overleefde op die manier de eerste verlenging en was halverwege nog een kwartier verwijderd van een strafschoppenserie. Zover kwam het echter niet: vijf minuten voor tijd kreeg Álvarez de bal voor zijn voeten. Hij haalde van een meter of 20 bijzonder fraai uit, Kobel dook wel maar de krul in de verre kruising was de Zwitserse doelman te machtig: 2-1. Daarna was het gedaan, in de blessuretijd maakte Lautaro Martínez er uit een rebound ook nog 3-1 van. Zo bereikte de regerend wereldkampioen de halve finales, waarin Engeland de tegenstander zal zijn.