Dubbelslag Bellingham wordt Noorwegen fataal: Engeland knokt zich naar halve finale

Engeland heeft zich na een slijtageslag in Miami ten koste van Noorwegen geplaatst voor de halve finales van het WK. De Noren kwamen in de eerste helft brutaal op voorsprong, maar zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker en besliste de kwartfinale uiteindelijk door in de verlenging zijn tweede van de avond te maken: 2-1.

De Noorse bondscoach Ståle Solbakken voerde één wijziging door ten opzichte van de sensationele 1-2 zege op Brazilië in de achtste finales. Andreas Schjelderup, tegen de vijfvoudig wereldkampioen als invaller goed voor de assist bij beide treffers van Erling Haaland, werd beloond met een basisplaats, wat ten koste ging van Antonio Nusa. Aan Engelse zijde verving Ezri Konsah de geschorste Jarrell Quansah als rechtsback, waardoor John Stones in het centrum mocht starten. Daarnaast gaf Thomas Tuchel rechts voorin de voorkeur aan Noni Madueke in plaats van de niet okselfrisse Bukayo Saka.

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Na een indrukwekkend moment van stilte vanwege het tragische overlijden van Jayden Adams (25) zette scheidsrechter Clément Turpin het duel in gang. Engeland nam al snel het heft in handen in het bloedhete Miami, maar tot echt uitgespeelde kansen leidde dat niet in de openingsfase. Alleen linksback Nico O'Reilly rook vlak voor de drinkpauze aan de openingstreffer, maar hij kreeg zijn voet niet goed tegen een strakke voorzet van Madueke, vanaf de achterlijn.

Kort na de hydration break mocht Kane van een meter of 20 aanleggen voor een vrije trap, maar de Engelse topschutter pegelde 'm over het Noorse doel. Daarna kropen de Noren ineens wat meer uit hun schulp. Tien minuten voor rust liet Erling Haaland zijn eerste doelpoging van de avond noteren, maar zijn kopbal kon Jordan Pickford niet verontrusten. Een minuut later lag de openingstreffer er alsnog in. Patrick Berg zette Kane in een stevig duel van de bal en speelde in op captain Martin Ødegaard, Die vond Schjelderup op de punt van de zestien. De aanvaller ging buitenom en leek een voorzet te willen versturen, maar zijn inzet uit een lastige hoek verraste Pickford volkomen en zeilde in de verre kruising: 1-0.

De Engelsen waren even van slag door de tegentreffer en Noorwegen kreeg in de minuten daarna meerdere kansjes om de voorsprong zelfs te verdubbelen. Een harde volley van Alexander Sørloth ging echter over en Pickford bracht met enige moeite redding op een schot van Ødegaard in de korte hoek. Een veelbelovende counter strandde even later omdat Sørloth niet afspeelde op Haaland, maar voor eigen succes ging en zijn schot gekraakt zag worden. In de blessuretijd had Engeland plots de gelijkmaker te pakken. Jude Bellingham werd bereikt op de rand van de zestien, dribbelde het doelgebied in en verschalkte Ørjan Nyland met een schot in de verre hoek en tekende zo voor de 1-1. De comeback werd nog bijna helemaal voltooid voor het rustsignaal geklonken had, maar een fraaie treffer van Kane - die Nyland passeerde met een gevoelig stiftje - werd wegens buitenspel geannuleerd.

Tuchel greep halverwege in en haalde Declan Rice en Madueke naar de kant, om Eberechi Eze en Saka als vervangers binnen de lijnen te brengen. Eerstgenoemde mocht kort na zijn entree aanleggen voor een vrije trap op een gevaarlijke plek, maar die ging via de rug van Anthony Gordon over. Daarna kwamen de Noren weer aan aanvallen toe, met meerdere hoekschoppen tot gevolg. Uit één daarvan dacht centrale verdediger Torbjørn Heggem zijn land op 2-1 te hebben gezet. Turpin werd echter naar het scherm geroepen en stelde daar - terecht - vast dat Haaland zijn nieuwe Manchester City-ploeggenoot Elliot Anderson hard omver had geduwd in aanloop naar de treffer - waar dus een streep doorheen ging. Kort daarna incasseerde Solbakken nog een tegenvaller: rechtsback Julian Ryerson moest de strijd geblesseerd staken, waardoor oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes zijn opwachting mocht maken.

Daarna sloegen beide bondscoaches aan het wisselen. Bij Engeland kwam Reece James er bij, als versterking van het middenveld. De Noren brachten met Oscar Bobb en Nusa op hun beurt twee verse vleugelspelers. Een kwartier voor tijd roken de Noren aan een nieuwe voorsprong, toen Aursnes een afgeslagen corner opnieuw voor het doel bracht, waar Torbjørn Heggem de bal buiten bereik van Pickford op de lat kopte. Aan de overkant toonde Saka zich bedrijvig met meerdere listige voorzetten, die echter net geen treffer opleverden.

Zo was het na 90 intense minuten nog altijd gelijk, en dus moest een verlenging voor de beslissing zorgen. Die was amper begonnen toen Engeland een voorsprong te pakken had. Nyland verkeek zich op een schot van invaller Morgan Rogers, op een manier die aan de Belgische doelman Senne Lammens deed denken, waarna Bellingham uit de rebound de 2-1 binnen kon schuiven. Even later leek het helemaal beslist toen een andere invaller, Djed Spence, na licht contact met Oscar Bobb naar de grond ging in de zestien. Turpin beloonde het met een strafschop, maar de VAR kwam opnieuw op de lijn en na bestudering van de beelden trok de Fransman zijn beslissing weer in.

Halverwege de verlenging moest de moegestreden Haaland de strijd staken. Jørgen Strand Larsen, in Nederland nog bekend van zijn periode bij FC Groningen, was zijn vervanger. Noorwegen probeerde het daarna nog wel, maar wist Pickford niet meer in de problemen te brengen en dus sleepte Engeland de zege binnen. The Three Lions mogen zich nu gaan opmaken voor de halve finales, waarin de winnaar van het duel tussen Argentinië en Zwitserland de tegenstander zal zijn.