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Feyenoord voert druk op: doelman moet spoedig een keuze maken

13 juli 2026, 07:25
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Feyenoord wil op korte termijn duidelijkheid krijgen over de mogelijke komst van doelman Tjark Ernst. De Rotterdammers hebben concrete interesse in de Duitser, maar de doelman heeft zijn jawoord vooralsnog niet gegeven.

Onlangs kwam naar buiten dat Feyenoord de pijlen heeft gericht op Ernst als nieuwe doelman. Ook VfL Wolfsburg had interesse, maar de sluitpost wees een overstap naar de Duitse club af. Daardoor leek de weg vrij voor een transfer naar Feyenoord, dat bereid zou zijn de afkoopclausule van vijf miljoen euro in zijn contract te lichten. Naast de Rotterdammers heeft ook Celtic belangstelling.

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Voor technisch directeur Dévy Rigaux is het belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen van Ernst, omdat Feyenoord de selectie zo snel mogelijk rond wil hebben voor het nieuwe seizoen. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt heeft de Rotterdamse club bovendien meerdere alternatieven achter de hand, mocht Ernst uiteindelijk niet voor De Kuip kiezen.

Het Duitse Kicker is in ieder geval optimistisch over een transfer naar Feyenoord. Volgens het medium verlopen de gesprekken tussen alle partijen voorspoedig. Het is nu aan Ernst om op korte termijn een beslissing te nemen.

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Tjark Ernst

Tjark Ernst
Hertha BSC
Team: Hertha BSC
Leeftijd: 23 jaar (15 mrt. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hertha BSC
20
0
2024/2025
Hertha BSC
27
0
2023/2024
Hertha BSC
27
0
2022/2023
Hertha BSC
1
0

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