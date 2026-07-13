Het vertrek van Sean Steur bij Ajax komt mede doordat Jordi Cruijff volgend seizoen ‘met topspelers kampioen wil worden’. Dat stelt Hugo Borst bij De Oranjezomer. Voor jonge spelers dreigt volgens Borst een seizoen met minder kansen op speeltijd. Daardoor zou ook kunnen vertrekken.

Bij De Oranjezomer wordt Ajax uitgebreid besproken. De Belgische trainer Tom Saintfiet, die bondscoach is geweest van twaalf verschillende landen, heeft zijn bedenkingen bij de recente ontwikkelingen in Amsterdam. “Je vraagt naar mijn mening over het aantrekken van een Spaanse trainer”, doelt Saintfiet op Míchel. “Dat vind ik nog niet zo erg, maar vooral dat je zeven Spaanse stafleden meeneemt en dat je bijna geen enkele Nederlander meer in die organisatie hebt.”

Artikel gaat verder onder video

“Een paar jaar geleden werd er nog gezeurd over een Duitser die het goed deed bij Dortmund, maar die dan te veel macht had en zijn eigen ding deed”, doelt hij op Sven Mislintat. “En nu heb je Jordi, prachtige naam, Cruijff. Maar in Indonesië of Ecuador heeft hij er niets van gebakken. Oké, het is leuk om hem te halen. Een propagandastunt, commercieel goed, zeker als het niet goed gaat met Ajax. Maar hem vervolgens zóveel macht geven dat alles draait om de Spaanse school... Girona is met Míchel ook gedegradeerd geweest."

'Jordi Cruijff moet de tijd krijgen'

Noa Vahle vindt dat Cruijff zich moet kunnen bewijzen, voordat een oordeel wordt gevormd. "Je moet hem ook de tijd geven om het te laten zien, want dat is altijd de kritiek bij Ajax: alles moet over 25 schijven en het duurt allemaal te lang.

© Imago

Saintfiet reageert daarop: “Natuurlijk moet je een trainer en technisch directeur de tijd geven. Maar aan de andere kant moet je ook een structuur creëren waarin niet één persoon alle macht heeft. Anders krijg je het gevoel dat één persoon de hele voetbalclub runt. En heeft hij al bewezen dat hij daartoe capabel is?"

Daarna mengt Hugo Borst zich in het gesprek. Hij licht de plannen van Cruijff toe en leest een appje voor. "Iemand heeft mij geappt, en die kan het weten. Die zegt: ‘Jordi wil meteen met topspelers kampioen worden en daardoor verdwijnt ook Steur.’ Ze zijn ook bang dat Bounida vertrekt, omdat de jonkies misschien geen kansen meer krijgen. Dat zou zonde zijn."

Steur is verkocht aan Newcastle United voor een bedrag dat kan oplopen tot 27 miljoen euro. Bounida, die door een blessure nog niet is begonnen aan de voorbereiding, heeft een contract tot medio 2028. Cruijff zet momenteel inderdaad in op spelers met de nodige ervaring: hij is bezig met de komst van namen als Marc-André ter Stegen, Azzedine Ounahi en Marcos Leonardo.