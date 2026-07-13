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Harry Kane mengt zich in discussie tussen Tuchel en Bellingham

13 juli 2026, 06:25
Harry Kane mengt zich in discussie tussen Tuchel en Bellingham
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Harry Kane heeft gereageerd op de ophef die in Engeland is ontstaan na de veelbesproken interviews van bondscoach Thomas Tuchel en sterspeler Jude Bellingham. De aanvoerder van The Three Lions begrijpt de kritiek van zijn trainer, maar toont ook begrip voor zijn ploeggenoot.

De Duitse bondscoach maakte na de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Noorwegen duidelijk dat hij allerminst tevreden was over het optreden van zijn ploeg. Volgens Tuchel speelde Engeland onder de maat. Bellingham, die met twee doelpunten de grote man was aan Engelse zijde, diende zijn bondscoach vervolgens van repliek. "Misschien weet hij niet hoe het is om in zulke omstandigheden te spelen. Tegen spelers als Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa en Alexander Sørloth... Dat is geen makkelijke ploeg om tegen te spelen."

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Een dag later reageert ook Engeland-aanvoerder Harry Kane op de ontstane discussie. De spits begrijpt de boodschap van Tuchel. "Hij ziet van dichtbij waartoe wij op de training in staat zijn. Dat hebben we tot nu toe alleen bij vlagen laten zien. Die versie van ons wil hij ook in de wedstrijden zien. Natuurlijk begrijpt hij dat het niet zo simpel is, want we spelen tegen goede tegenstanders. Hij probeert er gewoon uit te halen wat erin zit."

'Het was heel warm en benauwd'

Kane begrijpt ook wat Bellingham benoemde, want de omstandigheden waren niet altijd even makkelijk: "Het was heel warm en erg benauwd. We zitten met z'n allen in een succesvolle fase. We hebben halve finales en finales gehaald, maar nu moeten we het over de streep gaan trekken. Dat is het ontbrekende puzzelstukje."

Duidelijk is in ieder geval dat Engeland woensdagavond beter voor de dag moet komen als het in Atlanta regerend wereldkampioen Argentinië treft. De bal gaat om woensdag om 21.00 uur rollen in het Mercedes-Benz Stadium.

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Harry Kane

Harry Kane
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 32 jaar (28 jul. 1993)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
31
36
2024/2025
Bayern München
31
26
2023/2024
Bayern München
32
36
2023/2024
Spurs
0
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
3
4
7
2
Kroatië
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0

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