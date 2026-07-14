FC Barcelona maakt zich grote zorgen om Frenkie de Jong, zo meldt de Spaanse krant Marca. De middenvelder is volgens de krant met een knieblessure teruggekeerd van zijn WK-deelname met het Nederlands elftal, zijn werkgever zou inmiddels serieus vrezen dat De Jong daardoor tot maar liefst vier maanden buitenspel zou kunnen staan.
De 29-jarige De Jong had op het WK in alle vier de wedstrijden die Oranje speelde een basisplaats. In aanloop naar het tweede pouleduel, waarin Zweden de tegenstander was, hield hij wel klachten over aan een botsing met Quinten Timber op het trainingsveld, waarbij Timber een lichte hersenschudding opliep. Dat belette De Jong echter niet om ook in het restant van het toernooi 'gewoon' in actie te komen.
In de verloren zestiende finale tegen Marokko ging de middenvelder tien minuten voor het einde van de tweede verlenging naar de kant, om plaats te maken voor Marten de Roon. Voorafgaand aan zijn wissel leek De Jong wat last te hebben, maar ook vermoeidheid kon na een slopende wedstrijd niet worden uitgesloten.
Volgens Marca heeft De Jong zich, net als ploeggenoot Ronald Araujo, inmiddels weer in Barcelona gemeld om aan te sluiten bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij de medische check die het tweetal bij terugkeer onderging zou zijn gebleken dat De Jong een 'significante' knieblessure heeft opgelopen.
"Een definitieve diagnose is nog niet gemaakt, de middenvelder wordt de komende dagen verder onderzocht. De club maakt zich echter grote zorgen, men begint het ergste te vrezen en sluit niet uit dat hij meerdere maanden buitenspel zou kunnen staan. Er wordt zelfs gesproken van een absentie van vier maanden", schrijft Marca.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.